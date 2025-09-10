2025經濟韌性論壇》 中華電信總經理林榮賜︰海地星空並進 強化台灣數位韌性

自由時報主辦的「2025國家安全與經濟韌性論壇」今天登場，中華電信總經理林榮賜指出，中華電信海地星空並進，強化台灣數位韌性。（記者廖振輝攝）



〔記者王憶紅／台北報導〕自由時報主辦的「2025國家安全與經濟韌性論壇」今天登場，中華電信總經理林榮賜指出，在極端氣候與地緣政治風險日益嚴峻下，台灣的通訊韌性面臨重大挑戰，尤其台灣是島國，對外通訊高度依賴國際海纜，中華電信已建構「海地星空」多重備援網路，並透過系統、資安、防詐等多面向，提升數位韌性。

林榮賜以「海地星空 強化台灣數位韌性」為題，在論壇中進行專題演講。他說，中華電信至今已投資14條國際海纜、設置5座國際海纜站，透過綿密佈建、分散路線與多元登陸點，強化台灣對外通訊韌性。以今年7月新啟用的東南亞日本二號海纜（SJC2） 與即將啟用的APRICOT （杏子海纜） 為例，SJC2採取淡水與枋山雙登陸設計，一旦某一路徑受損，另一端即可立即支援；APRICOT則改走菲律賓東側全新路徑，有效分散區域性風險。

在國內離島通訊方面，林榮賜說，現有10條海纜作為與本島連結的主要路由，並以微波作為第二備援路由，且持續擴充容量。以「台馬微波」為例，容量已達12.6Gbps（遠超過馬祖民眾尖峰需求）並將擴充至14.6Gbps，即使對外海纜全數中斷，民眾通訊也不受影響；同樣的，金門、澎湖、綠島、蘭嶼等離島微波容量也都持續擴充中。在本島，微波同樣是光纖網路的重要後盾，特別是在地形受限、難以建置多路由設計的山區，中華電信已部屬超過100處山區微波備援，且預計2025年擴充29處、2026年持續擴建，確保偏遠山區的通訊韌性。

此外，中華電信積極導入衛星作為第三路由，打造「海地星空」多重備援網路。除了中新二號（ST-2）高軌衛星，中華電信去年引進 OneWeb低軌衛星與盧森堡衛星服務商 SES中軌衛星，並投資台灣首顆「主權衛星」 Astranis MicroGEO衛星（美國Astranis衛星公司開發的一種小型地球同步軌道衛星） —這是台灣第一顆專屬頻寬完全保留給台灣使用的衛星，可以確保海纜或地面通訊中斷時，台灣仍能對外緊急聯繫。

林榮賜強調，中華電信更投入創新技術，全面強化系統韌性，包含透過雲網融合技術，實現異地備援與快速復原；發展IOWN全光網路，以高傳輸、低延遲支撐跨區資料搬遷；導入自研加密分持演算法，可在關鍵時期進行系統境外重建；建立BCM營運持續管理機制，針對營運維護資訊系統進行分級管理與定期演練，全面提升抗風險能力。

林榮賜說，面對地震、風災等天然災害，中華電信長年累積韌性網路與搶修能量。今年7月「丹娜絲」颱風，中華電信超過2000根電信桿、4座超過30公尺基地台被吹倒，公司緊急跨區調度近2萬人次、調派 17台行動基地台車（含8台OneWeb車），再加上長年累積的韌性網路，讓災區客戶通訊得以迅速恢復。同時，中華電信積極配合政府政策，在部分受災地區提供同業客戶災區漫遊服務，加速恢復通信，共度難關。

林榮賜強調，台灣所面臨的通訊韌性挑戰與威脅日益嚴峻，這不僅影響數位基礎，更關乎經濟發展與國家安全。身為台灣電信重要業者，中華電信將持續走在最前面，為用戶、也為台灣，建構堅不可摧的數位防線。

