最高年息衝8％！盤點「美元高利定存」方案：最低門檻只要100美元

2025/09/10 11:55

美國就業數據疲弱，聯準會降息預期升溫，美元高利光環預料也將逐漸褪色。面對利率下行，各銀行紛紛祭出美元高利定存搶市。（示意圖，法新社）美國就業數據疲弱，聯準會降息預期升溫，美元高利光環預料也將逐漸褪色。面對利率下行，各銀行紛紛祭出美元高利定存搶市。（示意圖，法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國就業數據疲弱，聯準會降息預期升溫，美元高利光環預料也將逐漸褪色。面對利率下行，各銀行紛紛祭出美元高利定存搶市，門檻與天期差異大，投資人除鎖利外，更須兼顧匯率風險。

美國勞動市場寒冬來襲，八月非農就業僅增加2.2萬人，遠低於市場預期的7.5萬人，同時失業率也上升至4.3％。疲弱的就業數據推高了市場對聯準會降息的預期，根據芝商所FedWatch工具預測，年底前聯準會降息三次的可能性大增。

超短天期定存 最高年息八％

聯準會再次敞開降息大門，恐推動美元進一步走弱。台北富邦銀行資深副總經理吳傳文預估：「未來三至五年，美元指數可能將落在100以下的區間。」不過，在美元高利時代謝幕前夕，多家銀行近期紛紛推出美元高利定存方案，協助理財族透過短、中期的資金停泊，抓住高利美元年代的尾巴。

綜觀國銀與外銀近期相關方案，承辦門檻及定存天期各有差異，但整體趨勢不脫「申辦金額愈高、定存天期愈短，則利率愈高」的架構。以公股行庫為例，台灣銀行提供一個月、三個月、六個月、九個月與十二個月等多元定存天期，利率則隨著定存天期拉長而逐步遞減，是國銀中少見提供最長可達一年期方案的業者。

相對地，台新推出的14天超短天期方案也屬市場中少見案例，由於天期極短，因此單筆申辦金額若達五萬美元門檻，即可享年化息率達到8％的超高利率。不過，該方案僅限透過網銀或行動銀行存款。

台北富邦銀行吳世勛副總經理提醒，「每家銀行推出的優惠條件和適用對象可能不同，例如是否只限定理財會員或新資金。投資人應事前確認資格，避免申辦時才發現條件不符。」

綜觀國銀的承辦門檻，目前以永豐銀行新資金定存方案門檻最低，僅需100美元即可享有六個月、3.3％年息的優惠高利；其次為富邦Fubon+行動網銀換匯資金、台新銀行網銀與行動銀行新資金，以及土地銀行網路銀行新資金的定存方案，只需1千美元即可申辦；最後是台灣銀行，針對網銀新資金推出的優惠利率，單筆申辦金額門檻為3千美元。其他銀行申辦金額則多落在5千至10萬美元、甚至百萬美元的水準，門檻相對較高。

此外，高利定存本質上是銀行為吸引新資金而設，因此，多數銀行提供的優惠定存方案皆鎖定「新資金」，且對新資金的定義與起算日均有明確規範。以玉山銀行為例，其新資金定義為：「承作專案前一日」的美元存款總餘額，扣除「活動基準日」的美元存款總餘額後，大於零的金額部分。換言之，存戶參加專案前一天的美元存款總額，與活動基準日存款總額相比所增加的部分，即為符合申請資格的新資金。

美元震盪未定 換匯定存鎖利

除承接新資金外，以台北富邦銀行為例，亦提供「換匯定存」機制，讓存戶可將既有台幣資金轉換為美元定存，在現行匯率環境下，為舊資金創造鎖利的新管道。

除了申請資格之外，部分投資人擔心，在美元走弱的環境下可能「賺了利息，賠了匯差」。對此，吳傳文分析近六個月美元走勢並指出，儘管降息對美元形成下行壓力，但短期內仍有地緣政治風險、關稅政策影響，以及外資投資需求等因素，料將為美元帶來支撐。

他進一步解釋，「當地緣政治局勢緊張時，美元本身就是一種避險資產，市場會增加對美元的需求；此外關稅政策及其影響尚未完全顯現，也為美元走勢帶來不確定性；最後，若有外國投資者赴美投資，也會產生對美元的需求。」綜合三項因素，將形成一種支撐美元的「拉扯力量」，短線上將使美元呈現區間震盪。

各行庫近期高利美元定存方案。各行庫近期高利美元定存方案。

各行庫近期高利美元定存方案。

資金需求解約 恐將損失利息

吳傳文建議投資人應將外幣視為「長期資產配置的口袋」，有助於減少對短期匯差匯損的擔憂。「若把高利定存視為整體理財規畫的一部分，較不會憂心賺利息、賠匯率的問題。即使短線上有匯損，也能由美元資產的其他投資收益彌補。」

外匯專家李其展則補充，短期的高利定存優惠主要用意在於補貼換匯手續費，並在此基礎上額外給予利息，較適合本來就有美元支出需求的投資人。

他舉例，「例如目前美國利率為4.25％至4.5％，預計一年後可能降至3.5％左右，此時鎖定四％以上的利率是合理的選擇。」但他也提醒，此類專案終究屬於「定存」，即使活動期限相對較短，但若存戶臨時需要資金、提前解約，仍可能喪失利息，必須留意相關規定。

吳世勛表示，倘若存戶十分在意匯率與利率之間的差異，可以比較目前美元優惠定存與台幣利率之間的利差空間，以評估潛在的收益與風險。

隨著美元高利光環漸褪色，各銀行積極搶攻新資金市場，高利定存方案琳琅滿目。惟投資人應審慎比較利率、定存天期與承辦門檻，更要留意匯率風險。若能將美元定存合理納入資產組合的一環，高利不僅是鎖定收益的機會，亦能成為資產配置的穩定基石。


（文章取自今周刊）

