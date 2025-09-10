晴時多雲

美法官阻止川普解僱Fed理事庫克

2025/09/10 11:34

美國聯邦法官阻止了美國總統川普（Donald Trump，圖右）試圖解職美國聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook，圖左）的行動。（法新社）美國聯邦法官阻止了美國總統川普（Donald Trump，圖右）試圖解職美國聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook，圖左）的行動。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯邦法官柯布（Jia Cobb）週二（9日）晚間阻止了美國總統川普（Donald Trump）試圖解職美國聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）的行動。

綜合媒體報導，美國總統川普上月25日以抵押貸款詐欺指控為由，宣布開除Fed理事庫克，並立即生效。此舉被視為川普對聯準會獨立性的前所未有升級挑戰，引發外界廣泛關注。

庫克隨即提出臨時限制令動議，主張川普的解職行為違法，並請求法院禁止聯準會依此行動解除她的職務。動議指出，無論總統指控是否屬實，這些指控與證據均不足以成為解除庫克職務的正當理由，且她本人也否認有任何不當行為。

美國聯邦法官柯布本週二（9日）做出裁定，指初步審查後，法院認為庫克關於遭不當解職的主張合理，且川普的行動可能侵犯了她根據美國憲法第五修正案所享有的權利。

此外，柯布也指出，川普的行動和庫克的法律挑戰揭示了許多此前未曾遇過的重要法律問題，法院認為這些問題需要更充分的審理，不宜匆忙判決。

柯布稱，目前法院認為已經有很充分的證據證明，川普解職她的理由不符合《聯邦儲備法》規定的「有正當理由才能解職」的要求。因此發布初步禁令，禁止聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）及理事會在本訴訟結果確定之前，根據川普的命令罷免庫克。

