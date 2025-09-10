林佳龍：打造「台美聯合艦隊」 壯大全球民主 AI 供應鏈

應邀出席「SEMICON Taiwan 2025 國際半導體展」舉辦的「2025 半導體與地緣政治論壇：探索供應鏈韌性與策略新局」開幕式。（外交部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部長林佳龍昨（9）​日應邀出席「SEMICON Taiwan 2025 國際半導體展」舉辦的「2025 半導體與地緣政治論壇：探索供應鏈韌性與策略新局」開幕式並表示，台灣在 AI 產業鏈中扮演不可或缺的角色，期待與美國攜手打造「台美聯合艦隊」，他也深信「值得信賴的科技台灣」（Trusted Technology Taiwan）將是全球民主國家推動 AI 發展的最佳夥伴。

林佳龍今天在社群分享說，外交部今年首度與國際半導體產業協會（SEMI）合作，在國際半導體展舉辦「2025 半導體與地緣政治論壇」，邀請來自美國、日本、歐洲、非洲、越南等八個國家及地區的專家學者齊聚一堂，共同探討全球戰略重整下，半導體產業所面臨的挑戰與機會。

請繼續往下閱讀...

「半導體是推動 AI 科技發展的核心引擎」，林佳龍指出，在民主與威權兩大陣營展開 AI 競賽的背景下，先進製程半導體已成為重塑全球秩序的戰略資源，攸關國家安全、經濟繁榮與人民福祉。

​林佳龍指出，今年歐盟、日本與美國相繼發布國家級的 AI 戰略，台灣則提出「AI 新十大建設」。各方一致認為，建構 AI 基礎設施是推進 AI 發展的首要關鍵。林佳龍再補充，台灣在 AI 產業鏈中，從晶片製造、封裝測試、AI 伺服器組裝，到資料中心建置，不僅市占率極高，更因堅守民主價值而贏得國際信任，成為全球最可靠的合作夥伴。

​林佳龍強調，無論是Stargate、Nvidia、Apple 推出的5000億美元 AI 投資計畫，或Google、Amazon、Meta、Microsoft 等科技巨頭的 AI 布局，台灣供應鏈始終扮演不可或缺的角色。他期待台灣未來能在此基礎上，深度參與美國的 AI 行動方案，攜手打造「台美聯合艦隊」，協助美國保持領先優勢，同時也讓台灣企業善用美國的市場、技術、人才與資金，共同壯大民主供應鏈，提升彼此經濟韌性。

​林佳龍也說，他深信「值得信賴的科技台灣」將是全球民主國家推動 AI 發展的最佳夥伴，而也唯有與台灣合作，民主陣營才能在這場 AI 科技競賽中立於不敗之地。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法