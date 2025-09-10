晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

林佳龍：打造「台美聯合艦隊」 壯大全球民主 AI 供應鏈

2025/09/10 10:49

應邀出席「SEMICON Taiwan 2025 國際半導體展」舉辦的「2025 半導體與地緣政治論壇：探索供應鏈韌性與策略新局」開幕式。（外交部提供）應邀出席「SEMICON Taiwan 2025 國際半導體展」舉辦的「2025 半導體與地緣政治論壇：探索供應鏈韌性與策略新局」開幕式。（外交部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部長林佳龍昨（9）​日應邀出席「SEMICON Taiwan 2025 國際半導體展」舉辦的「2025 半導體與地緣政治論壇：探索供應鏈韌性與策略新局」開幕式並表示，台灣在 AI 產業鏈中扮演不可或缺的角色，期待與美國攜手打造「台美聯合艦隊」，他也深信「值得信賴的科技台灣」（Trusted Technology Taiwan）將是全球民主國家推動 AI 發展的最佳夥伴。

林佳龍今天在社群分享說，外交部今年首度與國際半導體產業協會（SEMI）合作，在國際半導體展舉辦「2025 半導體與地緣政治論壇」，邀請來自美國、日本、歐洲、非洲、越南等八個國家及地區的專家學者齊聚一堂，共同探討全球戰略重整下，半導體產業所面臨的挑戰與機會。

「半導體是推動 AI 科技發展的核心引擎」，林佳龍指出，在民主與威權兩大陣營展開 AI 競賽的背景下，先進製程半導體已成為重塑全球秩序的戰略資源，攸關國家安全、經濟繁榮與人民福祉。

​林佳龍指出，今年歐盟、日本與美國相繼發布國家級的 AI 戰略，台灣則提出「AI 新十大建設」。各方一致認為，建構 AI 基礎設施是推進 AI 發展的首要關鍵。林佳龍再補充，台灣在 AI 產業鏈中，從晶片製造、封裝測試、AI 伺服器組裝，到資料中心建置，不僅市占率極高，更因堅守民主價值而贏得國際信任，成為全球最可靠的合作夥伴。

​林佳龍強調，無論是Stargate、Nvidia、Apple 推出的5000億美元 AI 投資計畫，或Google、Amazon、Meta、Microsoft 等科技巨頭的 AI 布局，台灣供應鏈始終扮演不可或缺的角色。他期待台灣未來能在此基礎上，深度參與美國的 AI 行動方案，攜手打造「台美聯合艦隊」，協助美國保持領先優勢，同時也讓台灣企業善用美國的市場、技術、人才與資金，共同壯大民主供應鏈，提升彼此經濟韌性。

​林佳龍也說，他深信「值得信賴的科技台灣」將是全球民主國家推動 AI 發展的最佳夥伴，而也唯有與台灣合作，民主陣營才能在這場 AI 科技競賽中立於不敗之地。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財