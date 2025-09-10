2025經濟韌性論壇》 中華電信董事長簡志誠︰通訊是國安韌性基石

中華電信董事長簡志誠表示，通訊是國安韌性基石。（記者廖振輝）

〔記者王憶紅／台北報導〕自由時報主辦的「2025國家安全與經濟韌性論壇」今天登場，中華電信董事長簡志誠在開幕致詞時指出，當前國際局勢可說是「不確定的新常態」，極端氣候加劇、地緣政治緊張、全球供應鏈重組、AI浪潮湧現，挑戰層出不窮，台灣雖深受影響，但同時也是全球不可或缺的核心力量。中華電信身為台灣電信產業的重要業者，深知通訊不僅是經濟發展的命脈，更是國家安全與社會韌性的根基，中華電信全方位網路布局「海地星空」，以強化國家韌性、促進經濟繁榮，讓臺灣在變局中穩健前行。

簡志誠指出，台灣位於環太平洋地震帶與颱風主要路徑上，是全球天然災害風險最高的區域之一；同時也面臨資安攻擊、供應鏈斷鏈與資訊戰等威脅。在這些挑戰下，通訊與數位基礎設施成為守護國家韌性的第一道防線。而近年來，中華電信積極推動「海、地、星、空」網路韌性計畫，從國際/國內海纜、行動/固網/微波等地面網路，到低軌道/中軌道衛星及同步軌道高空衛星，打造多路徑、多層次的防護體系。

在海方面，簡志誠說，台灣是海島國家，海纜為聯外通訊最重要的管道，中華電信建構逾十四條國際海纜，連結世界各大洲；另有近十條國內海纜串聯本島與離島，確保在突發事件時具備靈活調度能力。

就地而言，簡志誠表示，中華電信是唯一在全國368鄉鎮皆設有基地台的電信業者，4G/5G人口涵蓋率超過99%，光纖普及率達95%，再加上100多座微波電台，點亮50多座山頭，形成堅實的地面網路，而離島微波亦是國內海纜中斷的重要備援電路。

簡志誠說，星、空方面，中華電信積極導入低軌與中軌衛星服務落地台灣，並在今年四月投資台灣第一顆「主權衛星」，專屬頻寬完全提供台灣使用，確保在海纜或地面通訊中斷時，仍能維持對外聯繫。

簡志誠指出，透過「海、地、星、空」，中華電信大幅降低台灣成為「通訊孤島」的風險，全面強化國家網路韌性；中華電信不僅在通訊網路不斷創新，更持續布局AI、雲網融合、資安防禦等新技術，發揮「賦能者」與「協創者」的角色，攜手台灣產業走向世界、開拓國際新局。

