晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

年收378萬卻遭銀行拒貸！「2原因」買房夢碎

2025/09/10 14:35

日本1對年輕夫妻年薪高達1800萬日圓，申請1.075億日圓房貸，卻因2原因遭銀行拒貸。（法新社）日本1對年輕夫妻年薪高達1800萬日圓，申請1.075億日圓房貸，卻因2原因遭銀行拒貸。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本1對年輕夫妻年薪高達1800萬日圓（約新台幣378萬元），申請1.075億日圓（約新台幣2257.5萬元）房貸，卻遭銀行拒貸，對於高收入卻被列為黑名單，專家分析指出，主要原因是佐伯葵（妻子）多年前手機分期逾期，及此次貸款採夫妻平分，而此貸額超出妻子房貸負擔率，就因這2個原因，讓買房夢碎。

日媒報導，34歲田口健太（化名）任職於外資IT公司，年薪1000萬日圓（約約新台幣210萬元），而32歲妻子佐伯葵（化名）在廣告公司工作，年薪800萬日圓（約新台幣168萬元），夫妻年收入1800萬日圓。

夫妻原本計畫在東雲大廈買1間1.16億日圓（約新台幣2436萬元）房子，加上雜費約350萬日圓（約新台幣73.5萬元），總成本為1.195億日圓（約新台幣2509.5萬元）。

由於他們有1200萬日圓（約新台幣252萬元）的自備款，因此，需向銀行貸款1.075億日圓（約新台幣2257.5萬元）的房貸，他們向銀行申請的是雙人貸款，房貸為35年，每人貸5375萬日圓（約新台幣1128.75萬元）。

簽完申請表後，兩人滿懷希望地回家了。然而，1週後，銀行打電話來，以1句簡短的聲明結束：「這次我們無法接受你。」電話裡一片寂靜，健太費力地問道：「原因是什麼？」對於拒貸的理由，銀行回，這是一個綜合性的評估，無法透露細節。

後來，兩人找了理財規劃師進行諮詢，並詳細的列出來每人的支出，健太每月的汽車分期付款是4.5萬日圓（約新台幣9450元），他已經工作了7個月。

葵的學生貸款餘額為280萬日圓（約新台幣58.5萬元），每月還款2.3萬日圓（約新台幣4830元），接著他們拿出了1封信，4年前葵的智慧型手機分期付款逾期了４個月，雖然已經全額還清了，但信用報告上可能還留有記錄。

信用報告顯示，葵的智慧型手機分期付款有長期拖欠記錄。即使貸款人姓名不同，作為雙人貸款的主要借款人，雙方都要接受擔保審查。如果一方有不良行為記錄，即使家庭收入很高，貸款也可能被整體拒絕。

除了信用不良記錄外，專家發現，由於此次貸款是雙方各貸5375萬日圓，也就是說，葵的房貸每月為23萬7991日圓（約新台幣4.99萬元）加上學貸2.3萬日圓 （約新台幣4830元），每月需償還26萬991日圓（約新台幣5.66萬元），1年約需償還313.2萬日圓（約新台幣65.77萬元），約佔其年收入800萬日圓的39.1%，由於葵的還款負擔率已超過一般標準30-35%。

在這2個原因下，即使夫妻年薪很高，仍遭到銀行拒貸。

對於房貸遭拒乙事，專家建議，首先，完善信用資訊，暫停新的貸款申請，並整理您的信用記錄和申請記錄，減少或取消未使用的現金預支和循環信用額度，並系統性地取消不必要的信用卡。

重新審視學貸和汽車貸款的還款方式和剩餘期限，並優先考慮透過提前還款來減輕每月的還款負擔。

最後，重新審視您的貸款總額和分配情況，如果貸款總額減少約10%，至9700萬日圓（約新台幣2037萬元），那麼35年內的每月家庭還款額將減少至約42萬9491日圓，且不堅持均等分配，而是將貸款重組為丈夫5700萬日圓（約新台幣1197萬元），妻子4000萬日圓（約新台幣840萬元），那麼每月的還款額將約為丈夫25萬2382日圓（約新台幣５。３萬元），妻子17萬7110日圓（約新台幣3.71萬元）,包括其他債務在內的還款率將降至丈夫32%左右，妻子34%左右，使其恢復到正常水準,如果還款率回到可接受範圍內，東雲買房的夢想就成真了。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財