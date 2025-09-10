年收378萬卻遭銀行拒貸！「2原因」買房夢碎

日本1對年輕夫妻年薪高達1800萬日圓，申請1.075億日圓房貸，卻因2原因遭銀行拒貸。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本1對年輕夫妻年薪高達1800萬日圓（約新台幣378萬元），申請1.075億日圓（約新台幣2257.5萬元）房貸，卻遭銀行拒貸，對於高收入卻被列為黑名單，專家分析指出，主要原因是佐伯葵（妻子）多年前手機分期逾期，及此次貸款採夫妻平分，而此貸額超出妻子房貸負擔率，就因這2個原因，讓買房夢碎。

日媒報導，34歲田口健太（化名）任職於外資IT公司，年薪1000萬日圓（約約新台幣210萬元），而32歲妻子佐伯葵（化名）在廣告公司工作，年薪800萬日圓（約新台幣168萬元），夫妻年收入1800萬日圓。

請繼續往下閱讀...

夫妻原本計畫在東雲大廈買1間1.16億日圓（約新台幣2436萬元）房子，加上雜費約350萬日圓（約新台幣73.5萬元），總成本為1.195億日圓（約新台幣2509.5萬元）。

由於他們有1200萬日圓（約新台幣252萬元）的自備款，因此，需向銀行貸款1.075億日圓（約新台幣2257.5萬元）的房貸，他們向銀行申請的是雙人貸款，房貸為35年，每人貸5375萬日圓（約新台幣1128.75萬元）。

簽完申請表後，兩人滿懷希望地回家了。然而，1週後，銀行打電話來，以1句簡短的聲明結束：「這次我們無法接受你。」電話裡一片寂靜，健太費力地問道：「原因是什麼？」對於拒貸的理由，銀行回，這是一個綜合性的評估，無法透露細節。

後來，兩人找了理財規劃師進行諮詢，並詳細的列出來每人的支出，健太每月的汽車分期付款是4.5萬日圓（約新台幣9450元），他已經工作了7個月。

葵的學生貸款餘額為280萬日圓（約新台幣58.5萬元），每月還款2.3萬日圓（約新台幣4830元），接著他們拿出了1封信，4年前葵的智慧型手機分期付款逾期了４個月，雖然已經全額還清了，但信用報告上可能還留有記錄。

信用報告顯示，葵的智慧型手機分期付款有長期拖欠記錄。即使貸款人姓名不同，作為雙人貸款的主要借款人，雙方都要接受擔保審查。如果一方有不良行為記錄，即使家庭收入很高，貸款也可能被整體拒絕。

除了信用不良記錄外，專家發現，由於此次貸款是雙方各貸5375萬日圓，也就是說，葵的房貸每月為23萬7991日圓（約新台幣4.99萬元）加上學貸2.3萬日圓 （約新台幣4830元），每月需償還26萬991日圓（約新台幣5.66萬元），1年約需償還313.2萬日圓（約新台幣65.77萬元），約佔其年收入800萬日圓的39.1%，由於葵的還款負擔率已超過一般標準30-35%。

在這2個原因下，即使夫妻年薪很高，仍遭到銀行拒貸。

對於房貸遭拒乙事，專家建議，首先，完善信用資訊，暫停新的貸款申請，並整理您的信用記錄和申請記錄，減少或取消未使用的現金預支和循環信用額度，並系統性地取消不必要的信用卡。

重新審視學貸和汽車貸款的還款方式和剩餘期限，並優先考慮透過提前還款來減輕每月的還款負擔。

最後，重新審視您的貸款總額和分配情況，如果貸款總額減少約10%，至9700萬日圓（約新台幣2037萬元），那麼35年內的每月家庭還款額將減少至約42萬9491日圓，且不堅持均等分配，而是將貸款重組為丈夫5700萬日圓（約新台幣1197萬元），妻子4000萬日圓（約新台幣840萬元），那麼每月的還款額將約為丈夫25萬2382日圓（約新台幣５。３萬元），妻子17萬7110日圓（約新台幣3.71萬元）,包括其他債務在內的還款率將降至丈夫32%左右，妻子34%左右，使其恢復到正常水準,如果還款率回到可接受範圍內，東雲買房的夢想就成真了。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法