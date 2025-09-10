晴時多雲

自由電子報
興達新2號機停工 台電估今夜尖峰仍保6％

2025/09/10 09:56

台電估日尖峰備轉率10%、夜尖峰約6%。（取自台電）台電估日尖峰備轉率10%、夜尖峰約6%。（取自台電）

〔記者林菁樺／台北報導〕高雄興達電廠昨（9日）晚間測試新機組過程，發生天然氣漏氣意外而引發火警，供電狀況受到全國矚目。台電說明，測試中的新機組，並未納入備轉容量，預估今日白天夜尖峰備轉容量率超過10%、夜尖峰備轉容量率約6%。

高雄興達電廠正在進行燃氣機組更新改建計畫，新1號到新3號，合計3部共390萬瓩；其中，新2號機為裝置容量約130萬瓩大型機組，興達新機組是銜接今年5月核三2號機除役後的重要機組之一。

近期興達新2號機已測試接近滿載、原訂年底前正式商轉供電，火警意外後已遭高雄市府下令暫時停工，台電也要再盤點實際影響狀況，對未來正式商轉時程埋下變數。

經濟部、台電均強調，興達新2號機不影響目前供電。主要是測試中的新機組是「有發有用」，依照規定，並不會實際納入台電的備轉容量與備轉容量率。

根據台電官網，今日白天日尖峰備轉容量率仍有超過10%，供電燈號維持綠燈；更關鍵的夜尖峰備轉容量率則為6%。

