剛退休不久就被離婚！62歲男手上退休金秒被分一半

2025/09/10 13:55

以退休金、年金與積蓄為基礎，夫妻可以享受悠閒的生活，但若另一半抱持不同想法的話，又該如何面對？示意圖。（彭博）以退休金、年金與積蓄為基礎，夫妻可以享受悠閒的生活，但若另一半抱持不同想法的話，又該如何面對？示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕對於長年工作的退休族來說，老後人生規劃彷彿是一種犒賞，以退休金、年金與積蓄為基礎，夫妻可以享受悠閒的生活，但若另一半抱持不同想法的話，又該如何面對？日本一名62歲的男子松井誠一（化名）正迎接退休生活，然而59歲的妻子志保（化名）卻要和他離婚，並要求一半的退休金和存款，由於這請求在法律上是合理的，因此面對被分割一半的退休資金，誠一只好準備重新規劃未來的獨立生活。

日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導案例，誠一某天早上在客廳的桌上，發現了一個信封，裡面是一份他從來沒看過的文件，是《財產分割協議書》的副本，上面還寫著他的名字，以及妻子志保的簽名，以及司法書士（代書）的印章。

誠一回想，當下看到這份文件，他感到血液就好像凝固了一樣。這是因為他在大企業工作了40年後順利退休，拿到退休金約3200萬日圓（約668萬元新台幣），而且還有約4500萬日圓（約939萬元新台幣）的存款，房屋貸款已繳清，女兒也已獨立。他原本以為，這些資產足以支撐平穩的退休生活。

誠一不知道的是，在他準備退休生活的同時，志保也悄悄準備以「離婚」為前提的財產分配。志保告訴誠一：「從今以後，我想一個人自由地生活。」她已經完成了分居租屋契約，也向司法書士諮詢了離婚後的生活資金安排。

志保向他說：「退休金和存款，我只想拿一半，這樣就好了，這才是最公平的對吧？」這番話讓誠一瞬間無言以對。

在日本法律上，婚姻期間夫妻共同建立的財產通常被視為「共有財產」，離婚時原則上各分一半，退休金若在離婚前發放，也多被視為分配對象。近年來，日本法院常判決「退休金也納入分配，各半處理」，換句話說，志保的要求在法律上是合理的。

在老後破產與熟年離婚逐漸成為日本社會議題的背景下，退休金與積蓄等「最後的資產」糾紛，預計將持續增加。對於以為夫妻共同準備老後生活，但卻只有一方事先行動，這種情況對精神上衝擊特別巨大。

報導指出，面對被分割一半的退休資金，誠一只好準備重新規劃未來的獨立生活。

