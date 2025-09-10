晴時多雲

訊達電腦內線交易案 董事長100萬交保

2025/09/10 09:46

台北地檢署。（資料照）台北地檢署。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕上櫃公司訊達電腦（6140）2020年6月公布5月營收3.24億元，較2019年同期成長113.72％利多消息，該公司時任盧姓董事長、蘇姓總經理、莊姓會計主管、洪姓行銷總監等人，涉利用親友帳戶於禁止交易期間買賣股票，合計獲利約50萬餘元，台北地檢署昨指揮調查局新北市調查處兵分6路發動搜索，約談盧與其家人、蘇、莊、洪共6人，訊後諭令盧100萬交保，並限制出境、出海及住居。

同案被告盧妻黃女15萬交保、蘇姓總經理100萬交保、莊姓會計主管50萬元交保，均限制出境、出海及住居，洪姓行銷總監30萬元交保並限制出境、出海。

訊達電腦股份有限公司成立於1982年11月，2002年在台灣上櫃，專注於資訊系統整合服務，為國內企業個人電腦及伺服器的建置廠商。

訊達電腦於2020年6月公布5月營收3.24億元，較2019年5月的1.51億元增加1.72億元，增減百分比113.72％，2020年1月至5月累計營收9億元，較2019年1月至5月的7億元增加1.98億元，增減百分比28.29％。

檢調獲報，該公司時任盧、蘇、莊、洪等人，涉提前因業務獲知此利多消息後，利用親友帳戶，於禁止交易期間買賣股票，合計獲利約50萬餘元。

檢察官今日指揮新北處，持法院核發搜索票，搜索盧男等5人住居所及位於訊達電腦的辦公位置共6處所，另通知盧、與其家人、蘇、莊、洪共6人到場查證，全案朝違反證券交易法內線交易罪嫌偵辦。

