晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

那麼愛外國品牌？蘋果發表會橫掃中國微博 小粉紅氣得跳腳

2025/09/10 09:33

蘋果秋季發表會各類消息橫掃中國微博，讓小粉紅急得破口大罵。圖為iPhone 17 Pro。（歐新社）蘋果秋季發表會各類消息橫掃中國微博，讓小粉紅急得破口大罵。圖為iPhone 17 Pro。（歐新社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果（Apple）10日舉行2025秋季發表會，iPhone 17、AirPods Pro 3等產品的消息橫掃中國微博，在前50大熱搜裡就佔了將近20則，前5名當中一度有4則和蘋果有關，讓小粉紅（極端愛國主義者）看了急得破口大罵。

從中國微博可以看到，目前「iPhone 17系列價格」的關鍵字穩居熱搜第一，其他熱搜詞條還包括「最貴iPhone誕生」、「蘋果的牙膏擠爆了（指一口氣提升多種性能）」、「iPhone 17」、、「「iPhone 17顏色」、「蘋果發布會」、「AirPods Pro 3」、「iPhone 17 pro 沒有黑白色」等等。

有不少網友直呼iPhone 17這訂價和規格，若再加上舊手機折抵、國家補貼等補助，恐怕會在中國賣爆。不過，也有一部分網友認為iPhone 17 pro太醜了，外觀長得很像行動電源。

另外，蘋果新產品在微博引發熱潮的情況，讓許多小粉紅看了恨得牙癢癢，有人痛罵「蘋果果然是最強訓犬師，給這群慕洋犬整得服服貼貼」，還有小粉紅高呼「只用國貨」、「又醜又貴」，旋即被其他中國網友狠酸這群人恐怕都是買不起蘋果。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財