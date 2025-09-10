那麼愛外國品牌？蘋果發表會橫掃中國微博 小粉紅氣得跳腳

蘋果秋季發表會各類消息橫掃中國微博，讓小粉紅急得破口大罵。圖為iPhone 17 Pro。（歐新社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果（Apple）10日舉行2025秋季發表會，iPhone 17、AirPods Pro 3等產品的消息橫掃中國微博，在前50大熱搜裡就佔了將近20則，前5名當中一度有4則和蘋果有關，讓小粉紅（極端愛國主義者）看了急得破口大罵。

從中國微博可以看到，目前「iPhone 17系列價格」的關鍵字穩居熱搜第一，其他熱搜詞條還包括「最貴iPhone誕生」、「蘋果的牙膏擠爆了（指一口氣提升多種性能）」、「iPhone 17」、、「「iPhone 17顏色」、「蘋果發布會」、「AirPods Pro 3」、「iPhone 17 pro 沒有黑白色」等等。

有不少網友直呼iPhone 17這訂價和規格，若再加上舊手機折抵、國家補貼等補助，恐怕會在中國賣爆。不過，也有一部分網友認為iPhone 17 pro太醜了，外觀長得很像行動電源。

另外，蘋果新產品在微博引發熱潮的情況，讓許多小粉紅看了恨得牙癢癢，有人痛罵「蘋果果然是最強訓犬師，給這群慕洋犬整得服服貼貼」，還有小粉紅高呼「只用國貨」、「又醜又貴」，旋即被其他中國網友狠酸這群人恐怕都是買不起蘋果。

