晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

又搬出關稅大刀！川普敦促歐盟對中國和印度徵收100％關稅 以向普廷施壓

2025/09/10 09:23

川普敦促歐盟對中國和印度徵收100%關稅，以向普廷施壓。（路透）川普敦促歐盟對中國和印度徵收100%關稅，以向普廷施壓。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為向普廷施壓，川普又搬出關稅大刀，據1位美國官員和1位歐盟外交官稱，美國總統川普週二敦促歐盟官員對中國和印度徵收高達100%的關稅，作為向俄羅斯總統普廷施壓的策略的一部分。

路透報導，這位不願透露姓名的官員表示，川普也鼓勵歐盟對印度徵收類似的高關稅。

中國和印度是俄羅斯石油的主要購買國，因此，在俄羅斯繼續擴大對烏克蘭的入侵（始於 2022 年）之際，它們在維持俄羅斯經濟運作方面發揮著至關重要的作用。

川普透過電話會議向歐盟制裁特使奧沙利文和其他歐盟官員提出了這項請求。歐盟代表團目前正在華盛頓討論制裁協調事宜。

歐盟外交官員表示，美國已表示，如果歐盟聽從美國的要求，美國願意徵收類似的關稅。

這位外交官說：“他們基本上是說：我們會這樣做，但你需要和我們一起做。”

如果美國的要求受到重視，歐盟將改變其戰略，歐盟傾向於透過制裁而不是關稅來孤立俄羅斯。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財