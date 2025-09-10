史上第一遭 ! 黃金價值超越美債 金融時報揭「背後推手」

對於黃金價值超越美債，金融時報揭1原因造成。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕最近市場流傳一張圖表，顯示了各國央行持有的黃金價值超過了美國公債，這是否意味著後布雷頓森林體系世界的轉捩點？對此，《金融時報》指出，全球對於川普政府經濟政策制定的擔憂，自然而然地與長期以來對美元武器化的擔憂交織在一起，的確有部分央行正在撤出美國國債，轉而持有黃金，但是否構成「拋棄美債」的事實，並非如此。

《金融時報》表示，這兩條曲線的交叉，主要是2025年金價飆升38%所造成，而非各國央行全面減持美債。

請繼續往下閱讀...

根據美國財政部TIC報告，截至6月底外國央行持有美國國債約3.9兆美元（約新台幣118.1兆元），但自6月底以來，金價已進一步上漲10.5%，將黃金儲備總價值推高至約4.2兆美元（約新台幣127.2兆元），超越美債規模。

儘管最終數字要等10月官方更新才能確認，但除非各國央行並未在7月、8月大規模增持2000億美元（約新台幣6.05兆元）的美債，否則「黃金超越美債」的交叉點幾乎已成事實，這是否意味著央行「拋棄美債」，但事實上並非如此。

據報導，各國央行的黃金持有量在2009年3月觸底，此後一直穩定增持。因此，這兩條曲線的交叉，主要是2025年金價飆升38%所造成，而非各國央行全面減持美債。

各國央行自2009年起確實在逐步增加黃金，但速度並未出現劇烈加快。而美債的市值仍低於五年前通膨衝擊前的水準，因此顯得相對萎縮。換言之，這數據是反映了市場價格變化，而不是央行資產配置的劇烈轉向。

對於各國央行真的在從美債轉向黃金嗎？金融時報指出，確實存在這種趨勢。黃金被視為「無主權風險資產」，在美國頻繁動用金融制裁、美元「武器化」的背景下，各國央行傾向於持有更多黃金來對沖地緣與貨幣風險。

這對美元信用來說，是隱性警訊。因為美債仍是全球流動性最強的資產，但央行不再將其視為「唯一核心」，而是與黃金並列，代表著美元霸權的相對地位正被稀釋。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法