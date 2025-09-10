警告美國經濟前景黯淡 ! 小摩CEO :「這2事」尚未完全浮現

摩根大通（小摩）執行長戴蒙警告，警告美國經濟前景「黯淡」。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）再示警，對美國經濟前景保持謹慎態度，直言關稅與其他地緣政治不利因素的全部影響尚未完全顯現。《路透》報導，戴蒙提醒市場不要過度樂觀，因為大家總以為影響會立刻出現，但許多衝擊都存有長周期，目前還沒完全反映出來。

他指出，關稅、移民政策、地緣局勢以及川普政府的減稅與支出方案，對美國經濟的最終影響仍難以判斷。摩根大通則持續加碼參與其認為有助美國發展的政策。

第二季美國經濟成長優於預期，部分受惠於企業對人工智慧等智慧財產的投資，但關稅不確定性仍讓市場擔憂。戴蒙在週二接受《CNBC》專訪時直言，美國經濟已開始顯露疲態，聯準會預期的降息恐「影響有限」。

這位 69 歲、在華爾街舉足輕重的銀行家，近幾季始終對美國經濟保持保守立場，與部分同業的樂觀預測形成鮮明對比。他警告經濟衰退風險仍存，信用利差可能擴大，通膨也有再度升溫的可能。

在銀行業前景方面，戴蒙預期將有更多整併發生，但淡化了收購海外銀行的可能性。他透露摩根大通計劃 2026 年在德國推出數位銀行服務，此前已在英國建立基礎。

至於接班問題，戴蒙再次拒絕透露具體時間，但強調繼任者多半會來自內部，而他自己則可能轉任董事長數年。他表示：「這要看對方是否準備好，以及我是否該離開，或者兩者兼具。董事會可能會讓我當幾年的董事長。」

