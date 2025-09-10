晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

警告美國經濟前景黯淡 ! 小摩CEO :「這2事」尚未完全浮現

2025/09/10 12:10

摩根大通（小摩）執行長戴蒙警告，警告美國經濟前景「黯淡」。（彭博）摩根大通（小摩）執行長戴蒙警告，警告美國經濟前景「黯淡」。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）再示警，對美國經濟前景保持謹慎態度，直言關稅與其他地緣政治不利因素的全部影響尚未完全顯現。《路透》報導，戴蒙提醒市場不要過度樂觀，因為大家總以為影響會立刻出現，但許多衝擊都存有長周期，目前還沒完全反映出來。

他指出，關稅、移民政策、地緣局勢以及川普政府的減稅與支出方案，對美國經濟的最終影響仍難以判斷。摩根大通則持續加碼參與其認為有助美國發展的政策。

第二季美國經濟成長優於預期，部分受惠於企業對人工智慧等智慧財產的投資，但關稅不確定性仍讓市場擔憂。戴蒙在週二接受《CNBC》專訪時直言，美國經濟已開始顯露疲態，聯準會預期的降息恐「影響有限」。

這位 69 歲、在華爾街舉足輕重的銀行家，近幾季始終對美國經濟保持保守立場，與部分同業的樂觀預測形成鮮明對比。他警告經濟衰退風險仍存，信用利差可能擴大，通膨也有再度升溫的可能。

在銀行業前景方面，戴蒙預期將有更多整併發生，但淡化了收購海外銀行的可能性。他透露摩根大通計劃 2026 年在德國推出數位銀行服務，此前已在英國建立基礎。

至於接班問題，戴蒙再次拒絕透露具體時間，但強調繼任者多半會來自內部，而他自己則可能轉任董事長數年。他表示：「這要看對方是否準備好，以及我是否該離開，或者兩者兼具。董事會可能會讓我當幾年的董事長。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財