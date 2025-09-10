晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

台積電美國廠暑期實習擠破頭！學生曝入職11週真實心得

2025/09/10 09:50

台積電正在亞利桑那州快速擴張暑期實習計畫，以應對龐大的人力需求。（彭博）台積電正在亞利桑那州快速擴張暑期實習計畫，以應對龐大的人力需求。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電正在亞利桑那州快速擴張暑期實習計畫，以應對龐大的人力需求，這些需求與其 1650 億美元的先進晶圓廠投資案相關，將帶來數以千計的工作機會。根據鳳凰城當地媒體報導，台積電在今年夏天招收了來自全美60所大專院校的200名實習生，幾乎從2024年130名實習生翻倍，也大幅高於2023年試辦實習計劃時僅有的16名實習生。

據《鳳凰城商業雜誌》（Phoenix Business Journal）報導，今年春天剛從亞利桑那州立大學（ASU）機械工程系畢業的溫特穆特（Jacob Wintermute），是台積電暑期實習生之一，他在為期11週的實習期間，學習了台積電晶圓廠的硬體和製程知識，並與台積電供應商交涉。溫特穆特還開發了一款應用程式，用來追蹤台積電設備所使用的零件，這項創新有助於技術人員簡化維護流程，並避免設備停機。

報導提到，台積電會評估實習生所提出的最具潛力的專案，納入公司更大規模的計畫中，而溫特穆特的創新成果已經被整合進一項正在進行的公司專案。

溫特穆特將在今年秋天重返ASU，攻讀機械工程系的碩士學位，他說：「這是一段非常棒的經歷，每天我幾乎都有新的收穫。能在半導體產業的這個關鍵時刻參與其中，特別是考慮到台積電正在這座廠區投入龐大資金建設，真的令人興奮。」

台積電今年夏天招收的200名實習生中，有約30人來自ASU。台積電亞利桑那晶圓廠總經理卡斯坦納瑞斯（Rose Castanares）說：「從這數字可以看出，我們的確在大幅擴張規模，而我們也希望能招收更多實習生，讓盡可能多的畢業生和大學院校，都參與到這個計畫。」

卡斯坦納瑞斯強調：「我們要確保計畫規模能持續成長，同時與學生保持緊密互動，讓他們感受到支持，並在這裡獲得很棒的體驗。」

在實習計畫中，每位實習生都會與一名正式員工配對，由對方協助他們從學術環境中，順利過渡到節奏快速的實驗室現場。

報導指出，台積電今年收到了數千份實習申請，但只有200個名額，大多數實習機會與工程相關，但也有部分是法務與人資部門。而台積電的暑期實習計畫已於8月29日結束，台積電目前正進行審查並決定是否發出聘用邀請。

台積電並未透露今年將向多少實習生提供工作機會。但卡斯坦納瑞斯提到，去年台積電曾向近100名實習生發出聘用通知。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財