台積電美國廠暑期實習擠破頭！學生曝入職11週真實心得

〔財經頻道／綜合報導〕台積電正在亞利桑那州快速擴張暑期實習計畫，以應對龐大的人力需求，這些需求與其 1650 億美元的先進晶圓廠投資案相關，將帶來數以千計的工作機會。根據鳳凰城當地媒體報導，台積電在今年夏天招收了來自全美60所大專院校的200名實習生，幾乎從2024年130名實習生翻倍，也大幅高於2023年試辦實習計劃時僅有的16名實習生。

據《鳳凰城商業雜誌》（Phoenix Business Journal）報導，今年春天剛從亞利桑那州立大學（ASU）機械工程系畢業的溫特穆特（Jacob Wintermute），是台積電暑期實習生之一，他在為期11週的實習期間，學習了台積電晶圓廠的硬體和製程知識，並與台積電供應商交涉。溫特穆特還開發了一款應用程式，用來追蹤台積電設備所使用的零件，這項創新有助於技術人員簡化維護流程，並避免設備停機。

報導提到，台積電會評估實習生所提出的最具潛力的專案，納入公司更大規模的計畫中，而溫特穆特的創新成果已經被整合進一項正在進行的公司專案。

溫特穆特將在今年秋天重返ASU，攻讀機械工程系的碩士學位，他說：「這是一段非常棒的經歷，每天我幾乎都有新的收穫。能在半導體產業的這個關鍵時刻參與其中，特別是考慮到台積電正在這座廠區投入龐大資金建設，真的令人興奮。」

台積電今年夏天招收的200名實習生中，有約30人來自ASU。台積電亞利桑那晶圓廠總經理卡斯坦納瑞斯（Rose Castanares）說：「從這數字可以看出，我們的確在大幅擴張規模，而我們也希望能招收更多實習生，讓盡可能多的畢業生和大學院校，都參與到這個計畫。」

卡斯坦納瑞斯強調：「我們要確保計畫規模能持續成長，同時與學生保持緊密互動，讓他們感受到支持，並在這裡獲得很棒的體驗。」

在實習計畫中，每位實習生都會與一名正式員工配對，由對方協助他們從學術環境中，順利過渡到節奏快速的實驗室現場。

報導指出，台積電今年收到了數千份實習申請，但只有200個名額，大多數實習機會與工程相關，但也有部分是法務與人資部門。而台積電的暑期實習計畫已於8月29日結束，台積電目前正進行審查並決定是否發出聘用邀請。

台積電並未透露今年將向多少實習生提供工作機會。但卡斯坦納瑞斯提到，去年台積電曾向近100名實習生發出聘用通知。

