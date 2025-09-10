美股收盤》通膨報告將出爐！道瓊漲近200點 台積電ADR續揚

華爾街股市週二創下新高。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國就業數據下調，支持了聯準會將很快降息以支撐經濟成長的預期，華爾街股市週二創下新高，標普500指數上漲0.27%，那斯達克指數上漲0.37%，道瓊工業指數上漲196點、0.43%，費城半導體指數上漲0.18%，台積電ADR勁揚1.51%，收在250.92美元。

綜合外媒報導，美國勞工統計局週二更新了截至3月份的12個月就業數據，將當季新增就業人數大幅下調91.1萬個，加劇投資人對經濟前景的擔憂，此次修正不僅高於華爾街預期，而且是自2002年以來的最高值。

雖然是6個月前的數據，對週二股市的影響微乎其微，但該報告可能會強化要求聯準會今年更積極降息的呼聲。投資人目前正在等待兩份關鍵的通膨報告，這些報告可能決定聯準會決策者下週會議上的行動。8月份生產者物價指數（PPI）報告將於週三公布，而消費者物價指數（CPI）報告將於週四公布。

主要晶片製造商博通和輝達推動那斯達克指數創下新高，然而，在週二的交易中，博通連2天強勁上漲後，逆轉下跌逾2.6%，輝達則上漲1.46%。蘋果股價承壓，其「Awe Dropping」秋季發表會新品似乎反應平淡。此外，聯合健康公司先前表示，預計頂級醫療保險計畫的參保人數符合預期，意味著政府將向醫療保險公司支付更多費用，股價上漲逾8.5%。

道瓊工業指數上漲196.39點或0.43%，收45711.34點。

那斯達克指數上漲80.79點或0.37%，收21879.489點。

S&P 500指數上漲17.46點或0.27%，收6512.61點。

費城半導體指數上漲10.21點或0.18%，收5819.82點。

