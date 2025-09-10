晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美國就業人數下修91.1萬人　白宮再施壓聯準會降息

2025/09/10 02:54

〔中央社〕美國政府今天估計，截至3月的1年內，就業成長明顯低於先前報告。美國聯邦準備理事會（Fed）下週將召開政策會議，就業數據不佳促使白宮再次呼籲降息。

法新社報導，根據美國勞工部發布的初步數據，截至3月的1年內，美國就業成長人數可能會下修91萬1000人。

平均每個月新增就業人數減少約7萬6000人，時間跨越前總統拜登任期的最後幾個月以及總統川普第2個任期初期。這種修正是政府每年的例行作業，最終數據將於明年初公布。

但白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）援引這些數據，稱前任政府的經濟「一團糟」，並敦促聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）立即降息。

她同時批評勞工部勞工統計局的就業數據及修正，稱這凸顯了「新領導層」的必要性。

在最新估計公布之前，美國政府數據顯示，過去1年雇主共新增近180萬個職位。

初步下修幅度大於去年下修的81萬8000人，當時此數據曾在11月總統大選前引發川普的強烈不滿。川普當時指控拜登政府操縱就業數據，並稱這是「一場重大醜聞」。（編譯：陳昱婷）1140910

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財