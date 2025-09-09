晴時多雲

勞動部加強預防熱危害 設施補助納入自營作業者

2025/09/09 23:08

勞動部近日更修改「改善安全衛生設施及器具補助作業要點」，納入高溫作業危害預防設施、器具及個人防護具等補助項目（記者李靚慧攝）勞動部近日更修改「改善安全衛生設施及器具補助作業要點」，納入高溫作業危害預防設施、器具及個人防護具等補助項目（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕為防止勞工高溫下作業發生職災，勞動部職安署修正發布「改善安全衛生設施及器具補助作業要點」，新增補助高溫作業危害預防的設施、器具及個人防護具，補助對象包括100人以下中小企業，並擴大納入自營作業者，每種個人防護具補助最高新台幣3萬元，受理申請期限至10月31日止。

勞動部表示，近年因全球氣候異常變化，高氣溫頻率及持續期間愈來愈長，為維護工作者的健康，職業安全衛生法令原已規定，雇主應視天候狀況採取危害預防措施，對於需經常於戶外從事作業或室內高溫環境下作業的工作者，透過降低環境或體表溫度等方式，避免高溫造成的熱傷害，如戶外使用遮陽裝置、灑水降溫設備或穿著風扇衣、冰背心等。

勞動部近日更修改「改善安全衛生設施及器具補助作業要點」，納入高溫作業危害預防設施、器具及個人防護具等補助項目，不論是100人以下中小企業，或自營作業者都可提出申請，因應近年物價上漲，也配合調整同一種防護具補助上限至3萬元。

職安署提醒，今年度改善安全衛生設施及器具補助，受理申請期限至10月31日止，個人防護具以5萬元為限，最高可補助20萬元，呼籲中小企業及自營作業者踴躍申請，如有疑問，可詢問職安署委託的財團法人安全衛生技術中心，或提供臨場輔導。

