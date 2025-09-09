晴時多雲

歷年首見！上市櫃投資中國衰退 今年大減1599億

2025/09/09 22:32

我國上市櫃公司累計中國投資金額2兆6837億元，較去年底減少1599億元，創史上最大減額。（記者王孟倫攝）我國上市櫃公司累計中國投資金額2兆6837億元，較去年底減少1599億元，創史上最大減額。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕歷年首見！我上市櫃投資中國衰退。根據金管會統計， 截至今年第2季，我國上市櫃公司累計中國投資金額2兆6837億元，較去年底減少1599億元，創史上最大減額。金管會表示，由於上市櫃公司已放緩投資腳步，以降低對中國大陸依賴，未來也將持續關注未來發展情形。

根據統計，截至2025年第2季止，上市公司684家，上櫃公司516家，合計1200家赴中國投資，占全體上市（櫃）公司總家數1784家之67.26%，較去年底減少11家。

其中，就累計投資金額來看，截至今年第2季止，上市公司累計投資2兆4382億元，上櫃公司2455億元，合計2兆6837億元，較去年底減少1599億元，受到受匯率變動影響所致。上市、上櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業累計投資金額較大。

對此，金管會表示，自2018年美中貿易戰後，我國上市櫃公司赴大陸投資增加金額明顯縮減，且投資收益穩定匯回；海外投資（不含中國地區）增加金額呈現遞增趨勢，顯示投資中國對我國上市櫃公司獲利，雖有挹注，不過，上市櫃公司已放緩投資腳步，以降低對中國依賴，透過全球布局方式，以分散中國地區投資風險，金管會將持續關注未來發展情形。

若就投資損益來看，今年上半年投資損益，上市公司利益2334億元，上櫃公司利益105億元，合計利益2439億元，整體較去年上半年增加174億元，與歷年同期相較，獲利金額為最高。上市及上櫃公司本期投資利益分別較去年同期增加218億元及減少44億元，主要因為其他電子業、電子零組件業及光電業，受惠於終端需求增加，致獲利成長。

就資金匯回狀況來看，截至今年第2季止，上市、上櫃公司投資收益累計匯回金額分別為9862億元及923億元，合計1兆785億元，占累積原始投資金額2兆6837億元之40.19%。今年上半年投資收益匯回主要是因為配合集團資金規劃策略，將盈餘、現金股利匯回所致。

