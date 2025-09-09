晴時多雲

投資台智電？ 港務公司否認拍板：各方案評估中

2025/09/09 22:06

台灣港務公司管理國內商港營運。圖為高雄港。（記者蔡昀容攝）台灣港務公司管理國內商港營運。圖為高雄港。（記者蔡昀容攝）

〔記者蔡昀容／台北報導〕經濟部「綠能科技產業推動中心」前副執行長鄭亦麟，原擔任台智電公司總經理，日前因涉綠能弊案被收押，總經理一職也被解任。媒體報導，台灣港務公司董事會今（9日）「有條件通過」入股台智電投資，砸1.125億、預計持股6.67％投資。港務公司回應，任何投資案都需經法定程序，各案及各方面尚在評估，「八字還沒一撇」，否認拍板說法。

媒體報導，港務公司投資台智電一案，中央高層早已定案。1月跨部會會議中，經濟部主張台智電能降低企業採購離岸風電門檻，有助港務公司提供風場興建服務，並於同月發公文，以「評估」為名要求港務公司入股台智電；鄭亦麟更曾宣稱，跟交通部高層講過，港務公司一定要加入台智電。

交通部常務次長林國顯是1月會議出席人員之一。林國顯表示，港務公司超過用電上限，電費將大幅增加，因此要另外找穩定供應、價格合理的綠電，基於公司治理，由港務公司自行評估；是否投資也是由港務公司自行評估。

林國顯說明，由於大型公司都有類似用電需求，經濟部為促成推動，邀集公司單位開會媒合，因此一月會議是由經濟部邀集，交通部、港務公司是受邀出席。至於「鄭亦麟交通部高層說」，林國顯表示「沒聽說過」，台智電僅在會議上介紹其工作內容，會議前、會議後也無找他。

台灣港務公司總經理王錦榮表示，董事會有討論綠電及減碳方案，例如太陽能光電、陸上風機、離岸風電等等，並不是只有單一方案，雖有條件支持數案，但程序尚未完備，一切還有不確定性，各方面都還在評估，八字還沒有一撇，否認「拍板定案」說法。

