1個人的小鎮！90多歲嬤當鎮長、酒吧老闆創造驚奇副業文化

2025/09/09 22:05

埃爾西·艾勒（Elsie Eiler ）已年逾九旬，住在一個人的小鎮上。（美聯社）埃爾西·艾勒（Elsie Eiler ）已年逾九旬，住在一個人的小鎮上。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國有一個小鎮，只有一名居民，她是鎮長，也是酒吧的老闆、圖書館員和郵政局長，最讓人稱奇的是，90多歲的她至今仍努力工作，絲毫沒有退休的意思。

埃爾西·艾勒（Elsie Eiler ）已年逾九旬，但她完全擁抱Z世代常見的副業文化。這位身兼數職的內布拉斯加人多年來一直是莫諾維（Monowi ）唯一的居民。

1971年，埃爾西和丈夫魯迪搬到了諾福克西北約90英里、靠近南達科他州邊境的人口稀少的地區，開設了Monowi 酒館。最近的餐廳也在十幾英里之外，但一開始生意並不好。

魯迪於2004年去世，留下埃爾西獨自經營這個休息站。這些年來，鎮上剩下的居民去世，或是搬走了，最後只剩下埃爾西一個人。

小鎮人口的迅速減少，卻為埃爾西帶來了一線希望。作為美國官方認定的最小建制鎮，莫諾維如今已成為一個旅遊景點。

如今，小鎮生意興隆，來自四面八方的小鎮愛好者紛紛前來，只為一睹這位近年來承擔越來越多責任的女性的風采。

埃爾西·艾勒經營酒吧，吸引觀光客到訪。博伊德縣警長查克雷德（Chuck Wrede）是這裡的常客。（美聯社）埃爾西·艾勒經營酒吧，吸引觀光客到訪。博伊德縣警長查克雷德（Chuck Wrede）是這裡的常客。（美聯社）

她不僅每天接待大約50位客人，為他們烹製美味佳餚，並保持餐廳整潔，而且Elsie還擔任鎮長、圖書館員和郵政局長。

博伊德縣警長查克雷德 （Chuck Wrede） 是這裡的常客，他說這家酒館是當地警察的聚會場所。

身為鎮上唯一的居民，她必須在酒吧張貼標語，宣傳鎮長選舉，並為自己投票，同時每年也要製定市政計畫。其他職責還包括提高稅收以維持公用事業的運作。艾爾西仍然努力工作，似乎並沒有放慢腳步的意思。

