2025年美國400大富豪 首富4連霸、川普賺爆排名跳升118位

2025/09/09 21:34

川普今年就任總統後，淨資產一年增加30億美元（台幣900億元）。目前的身價達到創紀錄的73億美元（台幣2200億元）。（歐新社）川普今年就任總統後，淨資產一年增加30億美元（台幣900億元）。目前的身價達到創紀錄的73億美元（台幣2200億元）。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕富比士 （Forbes） 公布2025年美國400位最強富豪排行，他們的財富又打破了多項紀錄，總財富達到創紀錄的6.6兆美元，而過去12個月，其財富增加1.2兆美元。現在，要進入榜單，需要達到創紀錄的38億美元，比2024年的最低標準高出5億美元。有33位50歲以下的億萬富翁，高於2024年的26位。

今年的榜首仍是特斯拉執行長馬斯克，也是首位突破4000億美元大關的人，他連續第4年成為美國首富，財富增加了1840億美元，達到驚人的4280億美元，這要歸功於特斯拉股價上漲，以及他私人控股的火箭公司SpaceX和人工智慧公司xAI的估值在過去12個月不斷上升。

馬斯克的財富比排名第二的甲骨文公司共同創始人埃里森高出1520億美元，這個數字超過巴菲特的全部淨資產。儘管如此，由於甲骨文股價上漲了60%，艾里森身價2760億美元，今年的財富增加1010億美元。這是他25年來首次排名第二。

同時，Meta董事長兼執行長祖克柏是美國第三大富豪，隨著Facebook母公司Meta股價上漲42%，他的身價達到2530億美元。

美國的大部分巨額財富仍然集中在最頂層的人手中。美國最富有的20個人總共擁有3兆美元財富，幾乎占美國億萬富翁財富總數的一半，而一年前這一數字為2.3兆美元。

今年共有62位女性上榜，約佔榜單總人數的16%，低於2024年的67位（佔17%）。

400富豪榜上，絕大多數都是白手起家。整體而言，71%的人是自己創造財富，而非繼承財富，比例高於去年的67%。

儘管門檻創歷史新高，仍有14位美國超級富豪首次躋身今年的榜單。他們的財富來源廣泛，從咖啡店到癌症診斷，當然還有人工智慧熱潮。這14位福布斯400富豪的總資產達1133億美元，平均每人81億美元。其中4人的資產超過100億美元。他們全都是白手起家。最富有的新上榜者是Edwin Chen，憑藉其持有人工智慧數據標註公司Surge AI約75%的股份，他的身價達到180億美元。

美國400富豪榜上的億萬富翁平​​均年齡為70歲，其中23位年齡在90多歲，其中包括土地和木材大亨阿奇·阿爾迪斯·埃默森，他是年齡最大的，已96歲。

今年的榜單上有33位50歲以下的億萬富翁，高於2024年的26位。最年輕的十位富豪年齡在42歲及以下，與去年相同，因為有4位新晉榜單。榜單中最年輕的成員是Surge AI創辦人Edwin Chen（37歲），今年是新上榜。 Robinhood聯合創辦人Vlad Tenev（38歲）、AppLovin早期投資者Eduardo Vivas（39歲）和Coreweave聯合創辦人Brian Venturo（40歲）。

此外，川普今年就任總統後，淨資產一年增加30億美元（台幣900億元）。普剛剛度過了人生中最賺錢的一年。目前的身價達到創紀錄的73億美元（台幣2200億元），遠高於2024年他仍在競選時的43億美元。這30億美元的財富成長使他在福布斯400富豪榜上躍升118位，今年排名第201位。

