工總主辦2025台泰產業論壇曼谷登場 聚焦智慧產業鏈結

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部產發署支持下，全國工業總會（工總）主辦「2025台泰產業鏈結高峰論壇」，今（9日）在曼谷舉行，聚焦在智慧健康、資通訊智慧科技、智慧城市與智慧車輛等4大領域。

活動由工總泰國分組召集人謝其嘉與泰國工業總會主席張學善共同主持，並邀集泰國工業總會、泰國食品院、泰國發展研究院、馬希竇大學、泰國電動車協會及泰國物聯網協會等重要單位參與，新任駐泰代表藍夏禮亦親臨見證。

謝其嘉指出，供應鏈多元化已成為不可或缺的策略，在「中國+1」模式推動下，泰國憑藉地理優勢與政策彈性，快速成為台商投資的熱點，特別是在PCB（印刷電路板）製造、汽車零組件及電源系統等領域均已有布局。

謝其嘉續指，數位化與智慧製造則是企業營運的必然趨勢，因此本次論壇設立4個分論壇，聚焦醫材、ICT、智慧車輛及智慧城市應用。

張學善則表示指出，現今人工智慧已不再是選項，而是必然的發展方向，泰國正全力擁抱數位化與智慧化轉型，特別是台灣 PCB產業在泰國的布局，更讓泰國有機會成為區域製造與研發的重要樞紐。

工總指出，現場完成5項合作備忘錄的簽署，醫療部分，植髮與醫美護理產品廠慧穎生醫股份有限公司與 Tary International Co., Ltd.攜手推動跨國產品完成在地化調整與認證、台灣醫療暨生技器材工業同業公會理事長李永川與泰國醫療器材公會理事長Preercha推動會員互訪，協助台灣醫材業者切入泰國供應鏈並拓展東南亞市場。

此外，台灣先進醫資與泰國 Connect Diagnostics將共同推動社區行動照護設備「Health Go Box」及AI健康管家智能客服計畫，台灣醫材設備技術期可串接泰國國家健康系統，有望創造逾1億泰銖的市場商機。

資通訊部分，電電公會與Thai Subcontracting Promotion Association 簽署ICT產業供應鏈深化合作協議、智能悅信資訊則與 Amazon International 合作導入智慧倉儲管理系統與ERP工具。

