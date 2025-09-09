晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

凱基金前8月稅後獲利145.23億元 EPS0.83元

2025/09/09 21:39

凱基金控今（9）日公布8月自結獲利。（業者提供）凱基金控今（9）日公布8月自結獲利。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金（2883）今（9）日公布8月自結獲利，隨著國內外投資市場回穩，單月稅後盈餘38.97億元，較去年同期19.07億元有翻倍表現；累計今年前8月稅後獲利145.23億元，與去年同期269.16相較、年減46%，每股稅後盈餘0.83元。

凱基金控表示，8月份受惠於市場預期美國聯準會降息的樂觀氛圍，激勵資本市場走揚，加上台股成交量能較前月放大，帶動金控旗下壽險、證券、銀行、與直接投資等業務均有穩健貢獻。

子公司方面，凱基人壽保單銷售展現穩健成長動能，新契約保費較去年同期成長超過2成。獲利表現則因台幣對美元匯率持續貶值，有利於累積外匯價格變動準備金並有效控制避險成本，同時掌握市場脈動實現投資獲利，8月稅後獲利達到15.69億元；年度累計稅後獲利64.58億元。

凱基銀行8月份稅後獲利6.50億元，利息及手續費收入等核心收益皆有穩健挹注，整體存放規模延續成長力道，今年前8月累計稅後獲利47億元。凱基證券把握台股延續漲勢與交投熱絡的契機，經紀、自營、承銷等業務同步提升，8月份稅後獲利16.61億元，年度累計稅後獲利67.83億元。

中華開發資本投資部位評價走揚，增添獲利動能，8月稅後獲利4.21億元，前8月累計稅後獲利3.41億元。凱基投信則成功發行全台首檔多資產平衡型ETF－凱基美國Top股債平衡ETF基金（00980T），並於8月15日在櫃買中心掛牌上市，以實際行動呼應金管會推動台灣成為「亞洲資產管理中心」的政策方向，展現創新產品研發與推動的實力與決心。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財