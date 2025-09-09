韓總統顧問：韓元貶值壓力 讓韓美10兆元投資談判觸礁

南韓總統李在明（右）政策首席秘書金永範（Kim Yong-beom，左）9日表示，由於韓元兌美元匯率問題，南韓與美國敲定最終貿易協議的談判陷入停滯。（歐新社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據《路透》、《彭博》報導，南韓總統政策首席秘書金永範（Kim Yong-beom）9日在一場論壇中表示，由於韓元兌美元匯率問題，南韓與美國敲定最終貿易協議的談判陷入停滯，已要求美國協助找出方法限制3500億美元（新台幣10.6兆元）投資方案對南韓市場所帶來的影響。

有別於韓美貿易談判陷入停滯，美國總統川普上週簽署執行美日貿易協議的行政命令，包括日本5500億美元（新台幣16.7兆元）投資美國的細節。

金永範表示，日本與南韓的情況不同，經濟規模以及外匯市場狀況不一樣，因日圓是外匯存底貨幣，而日本亦有貨幣互換計劃，且外匯存款是南韓的3倍，這將有助於限制在美國投資5500億美元對日本市場的影響。

自南韓在7月底宣布，與美國貿易協議框架以來，許多市場人士擔憂，3500億美元的對美投資方案長期將增加韓元兌美元的貶值壓力。

韓元兌美元在2024年連續第4年創下15年最低，並跌破1400韓元的心理關卡；目前韓元兌美元目前徘徊在1390韓元兌1美元附近，今年迄今已升值約6%。

金永範指出，首爾當局已向美方重申，日韓經濟規模存在明顯落差，若強行比照辦理，不僅將造成不對等負擔，也可能引發外匯市場的連鎖反應，並強調「韓美若無法縮小歧見，連雙方同意的『讓美國造船業再次偉大』（MASGA）計畫都可能受到衝擊」。

韓美貿易談判陷入停滯之際，美國對南韓企業的移民與勞工執法行動也使兩國緊張關係升高。美國移民單位日前突襲現代汽車在美工廠，拘留大批韓籍工人，引發南韓政界與產業界強烈不安，並迫使首爾政府積極交涉，安排包機遣返受影響的勞工，而因為擔心遭進一步突擊，至少23項韓企在美國的建廠工程已經停擺。

