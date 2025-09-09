晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

韓總統顧問：韓元貶值壓力 讓韓美10兆元投資談判觸礁

2025/09/09 21:49

南韓總統李在明（右）政策首席秘書金永範（Kim Yong-beom，左）9日表示，由於韓元兌美元匯率問題，南韓與美國敲定最終貿易協議的談判陷入停滯。（歐新社資料照）南韓總統李在明（右）政策首席秘書金永範（Kim Yong-beom，左）9日表示，由於韓元兌美元匯率問題，南韓與美國敲定最終貿易協議的談判陷入停滯。（歐新社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據《路透》、《彭博》報導，南韓總統政策首席秘書金永範（Kim Yong-beom）9日在一場論壇中表示，由於韓元兌美元匯率問題，南韓與美國敲定最終貿易協議的談判陷入停滯，已要求美國協助找出方法限制3500億美元（新台幣10.6兆元）投資方案對南韓市場所帶來的影響。

有別於韓美貿易談判陷入停滯，美國總統川普上週簽署執行美日貿易協議的行政命令，包括日本5500億美元（新台幣16.7兆元）投資美國的細節。

金永範表示，日本與南韓的情況不同，經濟規模以及外匯市場狀況不一樣，因日圓是外匯存底貨幣，而日本亦有貨幣互換計劃，且外匯存款是南韓的3倍，這將有助於限制在美國投資5500億美元對日本市場的影響。

自南韓在7月底宣布，與美國貿易協議框架以來，許多市場人士擔憂，3500億美元的對美投資方案長期將增加韓元兌美元的貶值壓力。

韓元兌美元在2024年連續第4年創下15年最低，並跌破1400韓元的心理關卡；目前韓元兌美元目前徘徊在1390韓元兌1美元附近，今年迄今已升值約6%。

金永範指出，首爾當局已向美方重申，日韓經濟規模存在明顯落差，若強行比照辦理，不僅將造成不對等負擔，也可能引發外匯市場的連鎖反應，並強調「韓美若無法縮小歧見，連雙方同意的『讓美國造船業再次偉大』（MASGA）計畫都可能受到衝擊」。

韓美貿易談判陷入停滯之際，美國對南韓企業的移民與勞工執法行動也使兩國緊張關係升高。美國移民單位日前突襲現代汽車在美工廠，拘留大批韓籍工人，引發南韓政界與產業界強烈不安，並迫使首爾政府積極交涉，安排包機遣返受影響的勞工，而因為擔心遭進一步突擊，至少23項韓企在美國的建廠工程已經停擺。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財