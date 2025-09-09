我金融三業對印尼曝險4581億 金管會督促強化風控

圖為金管會主委彭金隆。（資料照／記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕印尼是新南向重要國家，由於近期當地反政府示威持續延燒，引起金融業高度關注。根據金管會統計，截至今年7月底，銀行業、保險業及證券業對印尼曝險規模分別為1235億元、3332億元、14.12億元，因此，金融三業對印尼曝險合計4581.12億元。對此，金管會強調，將督促業者強化風險控管與因應措施。

所謂「新南向18國」包括東協10國、南亞6國及紐西蘭、澳洲等2國。從2017年開始，行政院並通過「新南向政策─金融支援」，包括：鼓勵國銀赴新南向國家增設據點，並擴大對新南向企業放款等。

針對本國銀行對新南向的曝險狀況，銀行局副局長侯立洋表示，截至今年7月底，國銀對印尼曝險總金額達1235億元，其中，「拆存」61億元、「授信」831億元、「投資」343億元；若相較去年同期1159億元、增加76億元。

根據統計，國銀在印尼共有18個據點，包括6家代表人辦事處、1家子銀行，以及旗下有11家分支行。

金管會表示，對於國銀的海外曝險地區控管措施，第1，我們已要求設置專責單位，必須落實及控制風險，第2，金管會請各金融機構要掌握授信資產品質，確實提列該提的備呆，第3，對海外市場環境差異及變化，要建立適當風險胃納及風險辨識機制，納入內稽內控。

此外，在今年六月二十四日的國銀總經理聯繫會議，金管會也提醒各銀行須持續密切關注國際金融市場發展及變化，必要時，適時採取相關相關措施，充分掌握風險，滾動式調整對海外投資的風險管控，持續維持我國金融市場發展。

其次，保險局副局長蔡火炎指出，截至今年7月底，保險業對印尼曝險金額為3332億元，較去年同期3691.4億元，減少9.7％；其中，產險業為0.5億元、壽險業為3331.4億元，約占保險業總資產36兆3448億元的0.9％。金管會表示，投資印尼主要標的為債券，約占99.6%，又以政府公債並持有至到期日為主，因此，短期價格波動對保險業影響可控，已提醒關注包括地緣政治等相關議題。

證期局副局長高晶萍指出，截至今年7月底，證券商對印尼曝險為14.12億元，較去年同期減少1.32億元，主因為自營部位減少；另截至今年7月底，投信所發行的基金共123檔有投資，規模為357億元，占總基金規模0.35%。

