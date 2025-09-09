晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

我金融三業對印尼曝險4581億 金管會督促強化風控

2025/09/09 21:35

圖為金管會主委彭金隆。（資料照／記者王孟倫攝）圖為金管會主委彭金隆。（資料照／記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕印尼是新南向重要國家，由於近期當地反政府示威持續延燒，引起金融業高度關注。根據金管會統計，截至今年7月底，銀行業、保險業及證券業對印尼曝險規模分別為1235億元、3332億元、14.12億元，因此，金融三業對印尼曝險合計4581.12億元。對此，金管會強調，將督促業者強化風險控管與因應措施。

所謂「新南向18國」包括東協10國、南亞6國及紐西蘭、澳洲等2國。從2017年開始，行政院並通過「新南向政策─金融支援」，包括：鼓勵國銀赴新南向國家增設據點，並擴大對新南向企業放款等。

針對本國銀行對新南向的曝險狀況，銀行局副局長侯立洋表示，截至今年7月底，國銀對印尼曝險總金額達1235億元，其中，「拆存」61億元、「授信」831億元、「投資」343億元；若相較去年同期1159億元、增加76億元。

根據統計，國銀在印尼共有18個據點，包括6家代表人辦事處、1家子銀行，以及旗下有11家分支行。

金管會表示，對於國銀的海外曝險地區控管措施，第1，我們已要求設置專責單位，必須落實及控制風險，第2，金管會請各金融機構要掌握授信資產品質，確實提列該提的備呆，第3，對海外市場環境差異及變化，要建立適當風險胃納及風險辨識機制，納入內稽內控。

此外，在今年六月二十四日的國銀總經理聯繫會議，金管會也提醒各銀行須持續密切關注國際金融市場發展及變化，必要時，適時採取相關相關措施，充分掌握風險，滾動式調整對海外投資的風險管控，持續維持我國金融市場發展。

其次，保險局副局長蔡火炎指出，截至今年7月底，保險業對印尼曝險金額為3332億元，較去年同期3691.4億元，減少9.7％；其中，產險業為0.5億元、壽險業為3331.4億元，約占保險業總資產36兆3448億元的0.9％。金管會表示，投資印尼主要標的為債券，約占99.6%，又以政府公債並持有至到期日為主，因此，短期價格波動對保險業影響可控，已提醒關注包括地緣政治等相關議題。

證期局副局長高晶萍指出，截至今年7月底，證券商對印尼曝險為14.12億元，較去年同期減少1.32億元，主因為自營部位減少；另截至今年7月底，投信所發行的基金共123檔有投資，規模為357億元，占總基金規模0.35%。　

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財