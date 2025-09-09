晴時多雲

學者：非美市場可瞄準歐洲與東南亞 政策助攻設區域總部搶佔內需

2025/09/09 21:17

在美國關稅戰下，台灣對等關稅稅率暫定20%，部分產業稅率高於競爭對手國，有別於競爭對手搶佔美國市場，非美市場將空出許多機會。（資料照）在美國關稅戰下，台灣對等關稅稅率暫定20%，部分產業稅率高於競爭對手國，有別於競爭對手搶佔美國市場，非美市場將空出許多機會。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣對等關稅稅率暫定20%，部分產業稅率高於競爭對手國，有別於競爭對手搶佔美國市場，非美市場將空出許多機會，學者分析，要填補美國市場的缺，可瞄準的主要市場有二，一是歐洲，台廠強化綠色轉型，並將技術合作轉型成製造樞紐，另一是東南亞的龐大內需市場，可由民間主導、政策支持，引領設置區域總部，協助廠商落地生產滿足其龐大內需。

中經院副院長王健全表示，分散出口市場短期內不是那麼容易，需要長期規劃，台廠才從中國市場這個大窟窿拔出來，踩進另一個大窟窿，也就是美國市場。

王健全指出，現在台商需要更大的市場才能填補空缺，一是歐洲市場，歐洲CBAM（歐盟碳邊境調整機制）明年正式上路，這就需要強化綠色與數位轉型，再者是台灣在捷克、波蘭、立陶宛與斯洛伐尼亞有許多研發技術合作，未來能否轉型成為製造樞紐，甚至作為中繼站輻射發散至其他出口市場，二是東南亞市場，台廠過去視為轉出口基地，僅從事製造，而較不重視其龐大的內需市場，例如越南有1億人口、泰國7000萬人，印尼則有2.8億人口。

王健全續說，台灣缺乏當地的區域運籌總部，例如外貿協會多以展覽形式進行媒合，效果就如同放煙火，如果能在當地設置區域總部、物流中心、發貨倉庫、會議室，讓當地供應商與通路商接洽，落地後就有機會攻佔其市場，這部分是比較難，建議是由「民間主導、政策支持」，在主要目標市場設置區域總部，包括泰國曼谷、越南河內或馬來西亞吉隆坡等，有據點更能協助廠商落地。

中華採購與供應協會顧問白宗城指出，舉半導體的成熟製程為例，其實全球廠商往東南亞佈局的廠不少，不是為了轉出口，而是鎖定東南亞內需市場。回顧全球化過程中，大家都以降低生產成本的模式在進行，具數量龐大且生產集中的特性，但經過川普兩輪攪亂後，製造業轉向至就近服務當地市場需求的「分散經營」模式，與過去「集中生產」不同，從業界角度來看，「分散經營」的確慢慢成形了。

王健全補充，台灣製造業赴美國等海外市場投資佈局，也帶動服務業擴大版圖的機會，供應食衣住行育樂的服務業會跟著台廠供應鏈赴海外，打著MIT、Formosa的品牌銷售，「這就是服務業的國際化」。

