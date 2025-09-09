33歲女創業維修無人機 年收入高達2千萬元

中國33歲女子易娟（左）轉型創業、維修無人機，年收入超500萬人民幣（台幣2100萬元）。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕中國一名33歲女子轉型創業、維修無人機，年收入超500萬人民幣（台幣2100萬元），除了拓展機器狗維修業務外，還開設無人機維修培訓班，吸引各地學員學習技術後，返鄉創業和就業。

根據中媒報導，在中法武漢生態示範城特斯聯科創園區的疆靈科技公司維修車間裡，33歲的公司負責人易娟，正與技術負責人一起仔細研究一架大型無人機的維修方案。隔壁倉庫的貨架上，整齊擺放著50多架待修的無人機從送修到完成修復，通常只需三天。

易娟表示，「以往無人機故障，寄回原廠售後維修，從檢測到修好再返回，快則一周，慢可能要半個月。」由於送修週期長、費用較高，她捕捉到機會。2022年，投身無人機維修與技術人員訓練領域。

如今，她的公司每年修復消費級、專業級無人機超過6000台，年營業收入突破500萬元人民幣。

除了維修業務，易娟還開設無人機維修培訓班，吸引了全國多地學員前來學習。 截至目前，已有200多位學員從易娟的培訓班結業，其中60多人回到家鄉成功創辦了自己的無人機維修門市。

