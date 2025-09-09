晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

33歲女創業維修無人機 年收入高達2千萬元

2025/09/09 20:45

中國33歲女子易娟（左）轉型創業、維修無人機，年收入超500萬人民幣（台幣2100萬元）。（取自網路）中國33歲女子易娟（左）轉型創業、維修無人機，年收入超500萬人民幣（台幣2100萬元）。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國一名33歲女子轉型創業、維修無人機，年收入超500萬人民幣（台幣2100萬元），除了拓展機器狗維修業務外，還開設無人機維修培訓班，吸引各地學員學習技術後，返鄉創業和就業。

根據中媒報導，在中法武漢生態示範城特斯聯科創園區的疆靈科技公司維修車間裡，33歲的公司負責人易娟，正與技術負責人一起仔細研究一架大型無人機的維修方案。隔壁倉庫的貨架上，整齊擺放著50多架待修的無人機從送修到完成修復，通常只需三天。

易娟表示，「以往無人機故障，寄回原廠售後維修，從檢測到修好再返回，快則一周，慢可能要半個月。」由於送修週期長、費用較高，她捕捉到機會。2022年，投身無人機維修與技術人員訓練領域。

如今，她的公司每年修復消費級、專業級無人機超過6000台，年營業收入突破500萬元人民幣。

除了維修業務，易娟還開設無人機維修培訓班，吸引了全國多地學員前來學習。 截至目前，已有200多位學員從易娟的培訓班結業，其中60多人回到家鄉成功創辦了自己的無人機維修門市。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財