恆春海域現泥沙 台電：核三排水難獨立造成 估與豪雨有關

2025/09/09 20:18

台電今（9）日出動空拍機觀測，恆春海域泥沙範圍廣距離長，其規模非核三排水所能造成。（台電提供）台電今（9）日出動空拍機觀測，恆春海域泥沙範圍廣距離長，其規模非核三排水所能造成。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕恆春半島近期沿海出現大範圍泥沙現象，引起民眾討論。台電派出空拍機、水下攝影團隊勘查，台電董事長曾文生今（9日）親自到現場，並與縣府、潛水業者一起研判原因，因當地6到8月雨量已超過去年整年雨量，核三排水難以造成如此長距離廣大海域的泥沙，海域出現泥沙應受多重因素影響，台電後續仍將強化相關場域水保措施及排水管控。

恆春近來豪大雨，台電表示，今年6到8月的雨量，已經超過去年一整年，其中，8月13日的降雨量接近100毫米，是40年來的第二高紀錄，而連日豪雨把大量泥土沖刷入海，導致海水變混濁。目前幾乎整個恆春半島都能觀察到泥沙現象，其中枋山、楓港到車城海口一帶的泥沙現象甚至比核三廠排水口周邊更明顯。

曾文生今天率隊拜會縣府與當地潛水業者，雙方交換意見後一致認為，以泥沙分布範圍來看，非僅是核三廠排水量造成，而是受到多重因素影響。台電也提到，8月21日已委託潛水團隊於核三排水口進行水下攝影，當時仍清楚看到珊瑚與海龜等生物。

台電說明，核三廠內的光電場本身設有植生毯、截水溝、滯洪池與沉沙池等水保設施，雨水會先經過沉降、減少泥沙後才放流。從現場狀況研判，這次大規模海域泥沙並非僅由核三排水引起，但台電仍會持續加強水土保持與排水管理，並與縣府及墾管處合作，後續共同釐清泥沙來源。

台電強調，理解外界對核三排水的疑慮，因此會定期邀請地方單位、專家學者及潛水團體參與調查，共同監督。台電也承諾，未來將更加積極落實環境保護措施，確保當地海洋生態安全。

