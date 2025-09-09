晴時多雲

台灣首例 永豐餘啟動人工濕地碳匯提升計畫

2025/09/09 20:15

永豐餘啟動舊鐵橋濕地碳匯實驗提升計畫，以科學嚴謹的態度調查植物分解量 。（永豐餘及中山大學團隊提供）永豐餘啟動舊鐵橋濕地碳匯實驗提升計畫，以科學嚴謹的態度調查植物分解量 。（永豐餘及中山大學團隊提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕永豐餘今（9）日宣布，啟動台灣首例人工濕地草澤碳匯提升計畫，永豐餘表示，將以積極的人為努力增加舊鐵橋濕地碳匯，讓大眾了解，自然碳匯是因應氣候變遷的重要解方，並讓減碳與固碳概念更為接地氣的帶入生活日常。

永豐餘與中華紙漿、高雄市政府及經濟部水利署簽署「大樹人工重要濕地（舊鐵橋濕地）碳匯調查合作備忘錄」，研究為期2年半，委託中山大學海洋環境及工程學系助理教授林巧雯，與臺東大學生命科學系副教授呂佩倫組成研究團隊，並邀請台灣藍碳教父中興大學終身特聘教授林幸助擔任協同主持人，連續進行10個季度的調查。

永豐餘表示，前5季的任務為建立碳匯基線，選定舊鐵橋濕地裡的2個埤塘，執行環境因子監測，建構舊鐵橋濕地的碳收支模式，量化統計碳匯能力，並以此數據為基線，於2026年春季種植符合生態環境且具固碳優勢的水生草澤植物，再進行5個季度的相同監測，比較分析碳匯變化，預計2027年提出台灣第一個淡水草澤濕地減量方法學，提供各界作為濕地增匯與管理維護的參考依據。

象鼻子樹為舊鐵橋濕地的秘境。（永豐餘提供）象鼻子樹為舊鐵橋濕地的秘境。（永豐餘提供）

舊鐵橋濕地的前身為荒蕪高灘地，現為具有鐵橋美景、綠意景觀、生態保育與環教功能兼具的場域，其中，永豐餘中華紙漿久堂廠支撐起濕地高達90%的水源，並與高雄市野鳥學會共同認養，定期舉辦志工活動改善棲地環境，同時投入經費復育指標生物。

據統計，舊鐵橋濕地已觀察到鳥類150種、昆蟲155種、植物245種，讓人振奮的是，保育類凌波仙子—水雉族群在此穩定繁衍，時常可見牠們的曼妙身影。

