PCB漲價又來了！多家中國玻纖布廠發出漲價通知

銅價、玻纖布等PCB材料持續上漲。（示意圖，彭博資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕由於美中貿易戰開打，銅價等原材料價格不斷上漲，近年來中國玻纖布等PCB行業陷入內卷式價格競爭，營運困難重重，部分常規產品甚至出現成本倒掛，為改善獲利能力與供需，中國多家玻纖布廠商包括中國山東玻纖集團、江蘇長海複合材料、重慶三磊玻纖、河北冀中新材料傳出9月起陸續向客戶發出漲價通知函，針對直接紗、採光板專用紗、短切氈專用紗等相關產品調漲5-10%。

由於AI帶動PCB相關材料需求成長，高階相關應用產品供應吃緊，玻纖布、銅箔、銅箔基板、載板、鑽針等PCB相關關鍵材料掀起一波波漲價潮，在供應短缺與成本壓力下，全球三大玻纖材料供應商之一的日東紡（Nittobo）率先自8月1日起相關玻纖產品售價全面調漲20％，連帶使得台灣載板廠南電（8046）調漲BT載板價格，ABF載板調漲也蠢蠢欲動。

不僅高階產品漲價，中低階產品也進行調漲，上個月中國PCB廠建滔向客戶寄出漲價通知，為因應銅、玻纖布等材料價格高居不下，即日起調漲銅箔基板（CCL）價格，台灣銅箔基板廠聯茂（6274）本月起亦開始調漲銅箔基板價格，未來價格也將陸續再調漲。

