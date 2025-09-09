晴時多雲

「日本人形機器人之父」石黑浩：人形機器人大爆發至少還要等10年

2025/09/09 19:50

被喻為「日本人形機器人之父」的日本大阪大學教授石黑浩來台參加SEMICON Taiwan論壇。（記者洪友芳攝）被喻為「日本人形機器人之父」的日本大阪大學教授石黑浩來台參加SEMICON Taiwan論壇。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕被喻為「日本人形機器人之父」的日本大阪大學教授石黑浩來台參加SEMICON Taiwan論壇，他受訪指出，中國人形機器人硬體成本真的非常低廉，就像發展電動車一樣，美國、日本及半導體生產製造都很強的台灣都要正視這挑戰，如果想要投入人形機器人市場的國家，或可藉由自己國家的技術優勢，尋求互補機會，一起把市場做大，他並預估人形機器人最少還要等10年才會大爆發。

石黑浩表示，上（8）個月他前往中國北京參加世界機器人大會，與許多機器人公司交流，他看完展後，感受到中國人形機器人硬體成本真的非常低廉，就像他們發展電動車一樣火熱，只要說要做，願意投入資金就源源不絕，這可能會對美國帶來一大挑戰，即使發展機器人很早的日本也難以追趕，半導體與製造都很強的台灣也都要正視中國現象。

石黑浩進一步認為，中國的人形機器人硬體低成本，將讓機器人市場都難以擺脫中國本土供應鏈，但如果任何一個國家想要投入人形機器人市場，或許可藉由自己國家的技術優勢，再結合中國硬體製造，一起把市場做大。他並說，人形機器人是協助人類在做的工作，手要靈巧、感官要細膩，技術還待努力．預估至少還要等10年才會大爆發。

中國雖已形成低成本的人形機器人硬體，但需求也還沒爆發，對美國而言，石黑浩仍肯定有其優勢，例如輝達的高運算晶片才是主導機器人的大腦，這技術才是關鍵；以電動車起家的特斯拉，發展人形機器人場域在工廠，這市場強求精密度與精確度，也是有一定的門檻。

石黑浩透過工研院副院長胡竹生之邀，來台參加SEMICON Taiwan微機電暨感測論壇，他也趁機了解台灣接受機器人在生活應用的潛在需求，多看看相關技術的合作，希望自己創造的機器人服務，能與台灣業者進一步合作。台灣半導體很強，生產製造也很強，這就是台灣良好的基礎所在。

