Costco標誌性熱狗凍漲40年 財務長表述「安全價格」為了這原因

2025/09/09 19:26

Costco自1985年以來，一直保持著低廉的熱狗套餐售價。多年來，一直有人猜測該公司可能會在某個時候提高熱狗和汽水的價格。（法新社）Costco自1985年以來，一直保持著低廉的熱狗套餐售價。多年來，一直有人猜測該公司可能會在某個時候提高熱狗和汽水的價格。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Costco的商品價格實惠，尤其著名的餐點選擇更是如此，許多人首先想到的就是最受歡迎的熱狗，40年來熱狗配一杯汽水僅1.5美元。未來是否會漲價，總是引起消費者討論。Costco財務長也對客戶的猜測做出明確的回答。

Costco自1985年以來，一直保持著低廉的熱狗套餐售價。多年來，一直有人猜測該公司可能會在某個時候提高熱狗和汽水的價格。

但根據TheStreet報導，Costco財務長米勒奇普（Gary Millerchip）已在財報電話會議上直接談到這個問題。他在電話中表示：「為了澄清最近媒體的一些猜測，我還想確認1.50美元的熱狗價格是安全的」。

他表示，這是為什麼呢？毋庸置疑，我們身邊的日常食品價格年復一年地持續上漲；「但別忘了，Costco依賴一種獨特且具有戰略意義的商業模式，如果熱狗交易不能為倉儲公司帶來利潤，那也沒關係。」

首先，Costco依賴會員費收入。正如TheStreet在本週的報導中指出的那樣，該公司對熱狗套餐的原材料進行了策略性採購，以最大程度地降低成本，其銷售的每一件商品都是如此。

說到會員資格，Costco最近與UNiDAYS合作，以降低大學生的會員費。 根據條款，該服務只適用於16歲以上的學生， 但註冊成為Costco新會員的人將獲得一張價值20美元的數位禮品卡，可用於會員第一年內的未來購買。

