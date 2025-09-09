晴時多雲

仁寶8月營收年減3成 金寶較去年同期衰退2成

2025/09/09 19:27

仁寶8月營收588.09億元，月增0.4%、年減30.1%。（資料照）仁寶8月營收588.09億元，月增0.4%、年減30.1%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕代工大廠仁寶（2324）營運持續陷入衰退，儘管8月營收較7月微幅成長，不過卻比去年同期減少3成，同集團關係企業金寶（2312）則在全球經濟環境不確定性因素衝擊之下，8月營收雖然比7月提升2.4%，但卻較去年同期減少2成，兩家公司皆保守看待下半年的營運表現。

仁寶8月營收588.09億元，月增0.4%、年減30.1%，今年前8個月營收累計為4969.41億元、年減16.81%，單月PC出貨230萬台，月對月持平、年減20.69%；金寶（2312）8月營收109.92億元，月增2.4%、年減20.2%，今年前8個月營收累計為1008.86億元、年增0.32%。

仁寶目前自詡為高效能 AI 伺服器平台的先驅者，面對AI運算需求激增與前所未有的計算負荷，攜手無水直導式晶片液冷品牌廠ZutaCore，共同打造整合型伺服器與冷卻解決方案，徹底革新資料中心的效率、可靠性與永續性。

仁寶電腦數據中心設施解決方案事業群副總張耀文表示，公司與ZutaCore的合作，讓集團能夠將真正具變革性的冷卻技術引入高效能伺服器產品線。「我們的工程專業結合ZutaCore的 HyperCool® 平台，能讓資料中心以更永續且具成本效益的方式擴展AI工作負載」，雙方努力的成果將於近期的Yotta 2025展覽中向市場釋出。

