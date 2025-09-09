晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

強攻軍工商機 邑錡攜手美新創開發3款軍工相機

2025/09/09 19:01

邑錡將參展「2025年台北國際航太暨國防工業展」。（業者提供）邑錡將參展「2025年台北國際航太暨國防工業展」。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學廠邑錡（7402）近年著力耕耘軍工商機，今年並將參展「2025年台北國際航太暨國防工業展」，並發表三款軍工相機產品，並展出其與美國Sionyx星光級低照度全彩感光元件技術合作的最新成果，期望能為台灣的國防產業注入新量能。

邑錡指出，本次將展出的三款軍工相機分別為「HawkEye低照度數位式夜視鏡」，是專為夜間偵察設計的產品；「Night Falcon輕量化FPV第一視角相機」則具備輕巧設計與第一人稱視角（FPV）功能，適用於無人機或地面載具，提供即時、精準的戰情資訊；而「 Tawny Owl無人機三光相機與防震雲台」整合三種不同光譜感應器與AI邊緣運算，為無人機巡邏、偵察任務提供全方位影像解決方案。

邑錡董事長陳世哲指出，台灣的國防自主化是邑錡等供應鏈廠商共同的目標。本次參展不僅會展示最新的技術成果，更希望能藉此機會向國內軍事、國防與相關部門展現邑錡在軍工相機領域的開發實力，若國內有合適的開發或採購專案，邑錡有信心也有能力提供兼具高效能與可靠性的解決方案，為國軍提升戰力做出貢獻。

邑錡也表示，三項新產品都與美國國防新創Sionyx星光級低照度全彩感光元件深度合作。邑錡發揮在影像處理與軟硬體整合方面的核心技術優勢，將這項創新的數位感光技術應用於軍事裝備，不僅能捕捉肉眼難以辨識的微光細節，更能呈現豐富色彩，大幅優化夜間作戰與情資蒐集能力，且邑錡已獲得美方此關鍵零件出口授權，以及數位夜視鏡的台灣代理權，將可協助國內軍警單位彌補傳統光放管產品的缺口。

不過，近日市場傳言邑錡獲得國內夜視鏡採購案訂單。陳世哲澄清，此為市場揣測，邑錡仍積極完善產品的研發整合，等待有關單位公開採購規格與細節，邑錡必定會全力爭取相關採購案，替台灣國防盡一份心力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財