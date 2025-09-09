強攻軍工商機 邑錡攜手美新創開發3款軍工相機

邑錡將參展「2025年台北國際航太暨國防工業展」。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學廠邑錡（7402）近年著力耕耘軍工商機，今年並將參展「2025年台北國際航太暨國防工業展」，並發表三款軍工相機產品，並展出其與美國Sionyx星光級低照度全彩感光元件技術合作的最新成果，期望能為台灣的國防產業注入新量能。

邑錡指出，本次將展出的三款軍工相機分別為「HawkEye低照度數位式夜視鏡」，是專為夜間偵察設計的產品；「Night Falcon輕量化FPV第一視角相機」則具備輕巧設計與第一人稱視角（FPV）功能，適用於無人機或地面載具，提供即時、精準的戰情資訊；而「 Tawny Owl無人機三光相機與防震雲台」整合三種不同光譜感應器與AI邊緣運算，為無人機巡邏、偵察任務提供全方位影像解決方案。

請繼續往下閱讀...

邑錡董事長陳世哲指出，台灣的國防自主化是邑錡等供應鏈廠商共同的目標。本次參展不僅會展示最新的技術成果，更希望能藉此機會向國內軍事、國防與相關部門展現邑錡在軍工相機領域的開發實力，若國內有合適的開發或採購專案，邑錡有信心也有能力提供兼具高效能與可靠性的解決方案，為國軍提升戰力做出貢獻。

邑錡也表示，三項新產品都與美國國防新創Sionyx星光級低照度全彩感光元件深度合作。邑錡發揮在影像處理與軟硬體整合方面的核心技術優勢，將這項創新的數位感光技術應用於軍事裝備，不僅能捕捉肉眼難以辨識的微光細節，更能呈現豐富色彩，大幅優化夜間作戰與情資蒐集能力，且邑錡已獲得美方此關鍵零件出口授權，以及數位夜視鏡的台灣代理權，將可協助國內軍警單位彌補傳統光放管產品的缺口。

不過，近日市場傳言邑錡獲得國內夜視鏡採購案訂單。陳世哲澄清，此為市場揣測，邑錡仍積極完善產品的研發整合，等待有關單位公開採購規格與細節，邑錡必定會全力爭取相關採購案，替台灣國防盡一份心力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法