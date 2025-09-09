2025世界人才排名！台灣名次居「亞洲前段班」 超越中日韓

瑞士洛桑的國際管理發展學院（IMD）於9日發布《2025年世界人才排名》（2025 World Talent Ranking）。（資料照，歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕瑞士洛桑的國際管理發展學院（IMD）於9日發布《2025年世界人才排名》（2025 World Talent Ranking），第一名為瑞士，二、三名依序為盧森堡與冰島。其中亞洲部分，台灣排17名比去年進步1名，超越中國、南韓、日本，為亞洲第3名，僅次於香港和新加坡。

綜合外媒報導，《2025年世界人才排名》總共囊括了69個經濟體，評估依照三大因素，分別是投資與發展、人才吸引力和人才準備度。

前五名分別為瑞士、盧森堡、冰島、香港、紐西蘭。至於6至10名則為瑞典、新加坡、丹麥、阿拉伯聯合大公國、奧地利。

其中亞洲部分，香港由去年的第9名大幅躍升到第4名，超過新加坡成為亞洲第1名，這是香港歷來最高的排名。台灣排在第17名，較去年上升一名，是亞洲第3名，已超越排名第22名的美國、第30名的英國等大國。其他亞洲國家，南韓為37名、中國為38名、日本為40名。

香港的指數由去年的第9名升至第4名，投資及發展則由第13名升至第12名，吸引力亦有第28名升至第20名。香港的科學學科畢業率也繼續冠絕全球，財務技能上升到全球第3，管理層薪酬和管理教育效能均位列第5。

新加坡在投資與發展方面跌幅最大，從2024年的第22名跌至第30名。此指標考慮了公共教育支出、師生比例以及學徒制實施等因素。其公共教育支出僅佔其GDP的2.1%，在該指標上排名第63。另一項弱點在於生活成本高昂，在吸引力支柱方面，新加坡排名第65名。

