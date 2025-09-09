晴時多雲

蘋果iPhone 17發表倒數 6大看點須知

2025/09/09 18:09

蘋果將於週二（9日）舉行今年最大的產品發表會，屆時將在假期前推出新的iPhone 17系列、智慧手錶和AirPods。（彭博）蘋果將於週二（9日）舉行今年最大的產品發表會，屆時將在假期前推出新的iPhone 17系列、智慧手錶和AirPods。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果將於美東時間週二（9日）舉行今年最大的產品發表會，屆時將在假期前推出新的iPhone 17系列、智慧手錶和AirPods。這場標語為「令人驚嘆」的影片示範將於當地時間上午10點在公司位於加州庫比蒂諾的總部拉開序幕。彭博報導，以下是需要注意的6個關鍵事項：

1. 更薄的 iPhone

最引人注目的新品將是一款預計將命名為iPhone 17 Air的產品。這是該公司幾年來首款全新智慧型手機。最大的變化是：這款 iPhone 將是迄今為止最薄的 iPhone，比目前的旗艦機型薄約三分之一。

Air的螢幕尺寸將接近Pro Max手機，但為了實現更薄的邊框，將犧牲電池和相機。該設備還將使用蘋果自研的數據機晶片，該晶片已應用於低階iPhone 16e。測試顯示，該晶片的速度比高通公司 （ Qualcomm Inc.）的晶片慢，而高通的晶片將繼續應用於其他新iPhone。

這款手機的定價可能介於iPhone 17 和 17 Pro之間，對於注重電池續航力和效能的消費者來說，可能難以接受。不過，其超薄的外觀可能會吸引一些買家，並且與三星電子今年夏天發布的 Galaxy S25 Edge 類似手機相當。其底層技術也將為未來功能更強大的機型奠定基礎。

2. 專業型號的相機和電池升級

對於那些尋求升級相機和延長電池續航時間的消費者，蘋果將推出 iPhone 17 Pro 和 Pro Max。這兩款新的高階機型將繼續提供約6.3 吋和6.9 吋的螢幕尺寸，並將配備全新設計的相機系統。

該公司一直在測試多項新功能，包括錄影的重大升級和可變光圈系統，讓用戶能夠更好地控制焦距。此外，還改進了技術，以實現更精確的變焦功能，並實現了同時使用前後鏡頭錄製影片。蘋果也可能宣傳 iPhone 17 和 17 Pro 的電池壽命有所提升，以滿足用戶對更長續航時間智慧型手機的持續需求。

3. 加大對Garmin和Fitbit的攻擊

蘋果幾年來首次對其智慧手錶產品線進行全面更新。其中包括新款Apple Watch Series 11、Ultra 3 以及低階 SE 車型的升級版。不過旗艦產品Series 11 的變化不會太大。繼去年對 Series 10 進行全面升級後，Series 11 將進行更多細微調整，例如更亮的螢幕。

最大的亮點將來自Apple Watch Ultra 3，它將配備更大的螢幕和衛星連接功能。這意味著即使沒有手機，佩戴者也可以在斷網的情況下保持連線。這項功能緊隨Garmin Ltd. 之後推出，Garmin Ltd. 最近推出了具有類似功能的新手錶，並且長期以來一直銷售用於聯繫緊急服務的獨立衛星設備。

同時，Apple Watch SE 將進行自2022年以來的首次更新。其目的是繼續進軍入門級手錶市場，包括Fitbit（隸屬於Alphabet Inc.的Google）和三星銷售的型號。

4. 缺乏重大的人工智慧進步

如果蘋果公司6月舉行的全球開發者大會 （WWDC） 能說明什麼問題的話，那就是它在人工智慧方面確實沒有什麼亮點，至少在短期內是如此。在6月的大會上，蘋果只展示了一些增強功能，包括谷歌多年來一直擁有的一些翻譯功能，以及與ChatGPT和Anthropic服務的更深入整合。

想要看到更重大的人工智慧進步，用戶可能要等到明年春季，屆時蘋果正計劃對Siri 語音助理進行拖延已久的全面升級。新的Siri 將能夠利用開放網路、螢幕內容和用戶數據，更好地滿足用戶的需求。

5. AirPods Pro 健身升級

蘋果的AirPods正在從普通的耳機轉型為健康設備。這一轉變始於去年，當時該公司為這款產品添加了先進的聽力健康系統。今年，蘋果將進一步進軍健身領域。該公司將在 AirPods中增加心率監測器，讓佩戴者無需智慧手錶即可追蹤能源消耗和其他運動數據。

這可能會擴大蘋果生態系統中健康和健身部分的使用者數量，最終促使他們購買智慧手錶等價格更高的產品。用戶還可以期待改進，以改善耳塞貼合度並重新設計充電盒。蘋果今年稍早首次在其 Powerbeats Pro 耳機中加入了心率監測功能。

6. 潛在的價格上漲

定價將是周二發布會上最受關注的部分之一。蘋果要嘛維持iPhone價格不變，要嘛上調價格，無論哪種情況，這都是一個值得關注的動態。該公司可能會選擇漲價來應對不斷攀升的開支和依然動盪的關稅形勢，也可能只是承擔額外成本來刺激需求。

分期付款計劃和以舊換新計劃可以減輕價格上漲的衝擊，但許多消費者仍然對成本上漲高度敏感，尤其是在谷歌和三星等競爭對手推遲推出最新機型價格上漲之後。

