晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

國產建材8月營收年月雙減 南港開發案估2027年底完工

2025/09/09 18:33

受天候影響，國產8月營收衰退，但看好科技業擴廠效應。（國產提供）受天候影響，國產8月營收衰退，但看好科技業擴廠效應。（國產提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕受到連月的颱風豪雨影響混凝土出貨，國產建材實業公告8月營收17.87億元，月減2.7%、年減6.3%，累計1到8月營收148.67億元，年增4.2%，呈現穩健成長態勢。

國產指出，儘管連月受到颱風與中南部西南氣流豪雨影響，干擾混凝土出貨、將遞延到後續天候轉好時的鄰近月份追加出貨，讓營運穩健維持高檔。

國產表示，明年度中央政府總預算案近日即將出爐，同時啟動相關部會的台灣AI新十大建設計畫，強化台灣科技產業鏈，全台科技業擴廠持續向前衝。而國產建材實業擁有全台最多座的混凝土廠，近年更憑藉低碳高端混凝土研發優勢，與時俱進的國內外碳足跡認證，以及科技行控協同作業的大量澆築高供應力，成為AI科技發展等全台大建設的最佳隊友，與科技群山快速建廠的強力後盾。

此外，國產建材實業南港大型開發案，鄰近輝達進駐的「潤泰玉成大樓」，座落於東區門戶精華軸心，隨著結構工程推進，預計2027年底左右興建完成，未來將成為新的AI科技聚落。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財