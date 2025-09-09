國產建材8月營收年月雙減 南港開發案估2027年底完工

受天候影響，國產8月營收衰退，但看好科技業擴廠效應。（國產提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕受到連月的颱風豪雨影響混凝土出貨，國產建材實業公告8月營收17.87億元，月減2.7%、年減6.3%，累計1到8月營收148.67億元，年增4.2%，呈現穩健成長態勢。

國產指出，儘管連月受到颱風與中南部西南氣流豪雨影響，干擾混凝土出貨、將遞延到後續天候轉好時的鄰近月份追加出貨，讓營運穩健維持高檔。

國產表示，明年度中央政府總預算案近日即將出爐，同時啟動相關部會的台灣AI新十大建設計畫，強化台灣科技產業鏈，全台科技業擴廠持續向前衝。而國產建材實業擁有全台最多座的混凝土廠，近年更憑藉低碳高端混凝土研發優勢，與時俱進的國內外碳足跡認證，以及科技行控協同作業的大量澆築高供應力，成為AI科技發展等全台大建設的最佳隊友，與科技群山快速建廠的強力後盾。

此外，國產建材實業南港大型開發案，鄰近輝達進駐的「潤泰玉成大樓」，座落於東區門戶精華軸心，隨著結構工程推進，預計2027年底左右興建完成，未來將成為新的AI科技聚落。

