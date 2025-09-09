台驊8月營收15.68億元 未來看9月美國線回升、歐洲線承壓

台驊總經理顏益財。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台驊控股（2636）8月合併營收為15.68億元，月減9.2%，年減40.05%。累計1至8月合併營收為145.39億元，年減13.34%。展望未來，台驊說，市場走勢將受到多重因素交互影響，包括美中貿易政策的進展、歐美零售商庫存調整的速度、航商艙位與運價動態，以及東南亞出口動能的持續性，整體而言，全球物流產業正展現出需求多元化、運力穩定化與區域化深化的特徵，市場發展將持續朝向均衡與多元方向推進。

台驊表示，近期全球航運與物流市場呈現差異化發展，東南亞需求表現相對穩健，其中越南與菲律賓出口動能持續良好，對區域市場形成支撐，泰國與柬埔寨則增長幅度有限。中國出口在 2025 年仍受到產業鏈轉移、美中政策不確定性與全球需求波動的多重影響，航線配置與出口結構正處於調整階段。

請繼續往下閱讀...

台驊說，美國市場在8月因需求放緩與艙位供給增多，運價維持低檔，市場表現承壓，進入9月後，隨著航商啟動一般運價調整措施（GRI），行情出現回升，後續能否隨備貨需求延續，將是市場關注的焦點。歐洲方面，經濟持續受到通膨與消費力不足壓抑，進口需求偏弱，新增運力難以完全被吸收，使得運價表現仍承壓，維持在低檔區間。9月初各主要航線的運價走勢已呈現分化，美國線出現回升，歐洲線則持續承壓，反映出市場結構正逐步調整。

台驊8月營收中，海運營收8.3億元，月減13.89%。主要受到歐洲線市場持續承壓影響，需求有限且艙位供給充裕，拖累整體收益；美國線雖有貨量支撐，但8月運價維持低檔，對營收挹注有限。整體而言，區域市場動能分化，使海運營收呈現調整。

8月空運營收為4.85億元，月增1.17%，主要受東南亞與台灣電子產品出貨支撐。中歐鐵路營收6570萬元，月減32.84%，主要是受地緣政治與關務政策不確定性影響，專案貨運需求出現明顯調整，市場動能相對放緩。內貿物流營收為1.88億元，月增0.74%，在客戶結構優化與電商物流需求下維持穩健。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法