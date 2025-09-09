晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台驊8月營收15.68億元 未來看9月美國線回升、歐洲線承壓

2025/09/09 18:21

台驊總經理顏益財。（記者王憶紅攝）台驊總經理顏益財。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台驊控股（2636）8月合併營收為15.68億元，月減9.2%，年減40.05%。累計1至8月合併營收為145.39億元，年減13.34%。展望未來，台驊說，市場走勢將受到多重因素交互影響，包括美中貿易政策的進展、歐美零售商庫存調整的速度、航商艙位與運價動態，以及東南亞出口動能的持續性，整體而言，全球物流產業正展現出需求多元化、運力穩定化與區域化深化的特徵，市場發展將持續朝向均衡與多元方向推進。

台驊表示，近期全球航運與物流市場呈現差異化發展，東南亞需求表現相對穩健，其中越南與菲律賓出口動能持續良好，對區域市場形成支撐，泰國與柬埔寨則增長幅度有限。中國出口在 2025 年仍受到產業鏈轉移、美中政策不確定性與全球需求波動的多重影響，航線配置與出口結構正處於調整階段。

台驊說，美國市場在8月因需求放緩與艙位供給增多，運價維持低檔，市場表現承壓，進入9月後，隨著航商啟動一般運價調整措施（GRI），行情出現回升，後續能否隨備貨需求延續，將是市場關注的焦點。歐洲方面，經濟持續受到通膨與消費力不足壓抑，進口需求偏弱，新增運力難以完全被吸收，使得運價表現仍承壓，維持在低檔區間。9月初各主要航線的運價走勢已呈現分化，美國線出現回升，歐洲線則持續承壓，反映出市場結構正逐步調整。

台驊8月營收中，海運營收8.3億元，月減13.89%。主要受到歐洲線市場持續承壓影響，需求有限且艙位供給充裕，拖累整體收益；美國線雖有貨量支撐，但8月運價維持低檔，對營收挹注有限。整體而言，區域市場動能分化，使海運營收呈現調整。

8月空運營收為4.85億元，月增1.17%，主要受東南亞與台灣電子產品出貨支撐。中歐鐵路營收6570萬元，月減32.84%，主要是受地緣政治與關務政策不確定性影響，專案貨運需求出現明顯調整，市場動能相對放緩。內貿物流營收為1.88億元，月增0.74%，在客戶結構優化與電商物流需求下維持穩健。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財