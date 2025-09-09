財劃法345億無法分配 財部：分配公式有誤 政院提覆議被否決

財政部表示，新版「財劃法」分配公式有誤，導致明年度統籌稅款有345.5億元無法分配。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕新版「財劃法」分配公式有誤，導致明年度統籌稅款有345.5億元無法分配，藍營卻反批行政部門明知新法有失誤卻未提醒。對此，財政部官員無奈表示，行政部門已多次提醒財劃法不宜倉促修法，但當初藍版財劃法3分鐘送出委員會，財政部連送出的版本內容都不太清楚；接著又於半夜強行三讀通過財劃法，「通過的條文也來不及細看」，行政院為此提出覆議案，並說明第16條之1等有窒礙難行之處，但遭立法院否決，造成345.5億元無法分配。

財政部說明，新版財劃法規定普通統籌稅款90.5%分配19縣市、2.5%分配離島3縣，但分配公式有3大爭議，包括：分子按本島19縣市及離島3縣分開計算，分母則規定按22縣市計算；未明確規範財產稅成長率序位分數定義及計分方式；未具體明定分配鄉鎮市核計項目、指標及權重等，又未授權行政部門另訂辦法，財政部只能依新法所訂公式分配，導致統籌稅款出現345.5億元無法分配情況。

請繼續往下閱讀...

財政部表示，去年底應立委要求初步試算統籌稅款分配金額，是採分子、分母一致計算，假設可全數分配完畢。但新版財劃法規定明確，財政部不能逾越法律自行解釋，因此行政院移請立法院覆議，並在覆議案中說明新版財劃法第16條之1等有窒礙難行之處，力求導正，但立法院仍作成決議維持原案。

財政部強調，2026年度中央統籌分配稅款規模達8841億元，較2025年度4676億元增加4165億元，增幅達89%，地方政府獲配豐沛的財源，可作為推動施政所需；連江縣較去年減少部分，已依法以特別統籌稅款補足。至於財劃法爭議問題，仍應透過修法程序解決。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法