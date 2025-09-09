晴時多雲

再創新里程碑 元大高股息規模突破5000億元

2025/09/09 17:55

元大高股息再創里程碑!0056規模突破5000億。（擷取自官網）元大高股息再創里程碑!0056規模突破5000億。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕元大高股息（0056）再創新里程碑！繼元大台灣50（0050）後，0056成為首檔規模突破5000億元的高股息ETF，今日最新規模來到5003億元，與0050並列「吸金神器」。

法人指出，近期高股息ETF進入降息，成立時間最久的0056基於穩定配息、適度調整配息金額，但買氣不減反增，統計今年以來截至9月8日為止，淨申購金額近1400億元，0056的穩定性與重要性仍受到市場認同。

同時，0056績效表現上也相對其他高股息ETF出色，統計今年以來至9月9日止，0056在三大熱門高股息ETF績效表現以6.23%居冠，國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）分別為-0.48%、-1.91%；若自4月9日低點反彈以來起算，0056漲幅達31.78%，仍優於00878、00919的21.31％與20.62%。

元大投信指出，ETF具有分散風險、定期調整持股等有利存股領息特性，不少存股族從存個股轉為存ETF，推動0056規模突破5000億元，從證交所8月定期定額交易戶數前十大中，高達9檔都是台股ETF，顯示投資趨勢持續轉移，動能十分強勁。

