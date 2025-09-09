晴時多雲

電子產品由中國測試恐危及國安 美FCC撤銷中國多個實驗室認證

2025/09/09 18:04

國聯邦傳播委員會（FCC）8日表示，基於國家安全考量，已啟動程序撤銷7個中國政府擁有或控制的測試實驗室認證。（路透資料照）國聯邦傳播委員會（FCC）8日表示，基於國家安全考量，已啟動程序撤銷7個中國政府擁有或控制的測試實驗室認證。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕《路透》報導，美國聯邦傳播委員會（FCC）8日表示，基於國家安全考量，已啟動程序撤銷7個中國政府擁有或控制的測試實驗室認證。

FCC今年5月表決敲定規則，禁止被視為對美國國家安全構成威脅的中國實驗室，測試預計在美國使用的智慧手機、相機和電腦等電子設備。

FCC指出，自今年5月以來，另外4個中國實驗室的美國認證已經到期且將不予續發，其中包括2個曾經尋求展延認證的實驗室。聲明指出:「今天FCC採取了一系列初步行動，以因應『惡意實驗室』帶來的威脅。這些實驗室負責審核並批准電子產品在美國的使用，但最終由外國對手國家擁有或控制。」

FCC主席卡爾（Brendan Carr）則說，外國對手政府不應擁有並控制那些實驗室，以測試FCC認證可在美國市場安全使用的設備。 這是恢復對設備認證信任、防範外國威脅的重要一步。

所有預計在美國使用的電子產品在輸入美國前，都必須經過FCC的設備核准程序。FC指出，所有的電子產品中約75%都是在中國境內的實驗室進行檢測。

FCC表示，正在對多個中國機構和公司採取行動，包括重慶信息通信研究院、國家車聯網產品質量檢驗檢測中心、中國電研威凱公司 、萊茵技術商檢（寧波）、以及中檢集團南方測試股份有限公司等。

對此，中國駐美大使館回應指出，美方過度延伸國家安全概念，動用國家機器和長臂管轄打壓中國企業，並反對將貿易和科技問題政治化、武器化。但FCC此前就已指出，許多中國實驗室與北京當局有密切關係，包括與國有企業或中國軍方有關；過去幾年，這些實驗室就曾測試過數千種出口至美國的電子設備。

