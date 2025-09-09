這3國台灣人都愛去！全球旅遊國家成長最快前4名曝

聯合國世界旅遊組織（UNWTO）統計全球成長速度最快旅遊目的地排行，2024年國際遊客人數與2023年相比成長，韓國居榜首，其次是日本、智利和越南。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕聯合國世界旅遊組織（UNWTO）統計全球成長速度最快旅遊目的地排行，2024年國際遊客人數與2023年相比成長，韓國以48.82%的增幅位居榜首，其次是日本（47.09%）和智利（40.42%），越南38.64%排名第4。

越南的強勁表現亮眼，反映出國際社會對其文化、自然和美食景點的興趣日益濃厚。增幅遠超過該地區其他國家，如泰國（增長26.27%，位列第12位）、寮國（增長25.29%，位列第13位）、馬來西亞（增長24.20%，位列第15位）、柬埔寨（增長22.87%，位列第16位）。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，薩爾瓦多位列成長最快的旅遊目的地榜單第9位，這得益於總統納伊布·布克爾執政期間公共安全的改善。預計這個中美洲國家將在2024年迎來320萬國際遊客，其中包括超過120萬來自美國的遊客，較2019年增加80%。

聯合國世界旅遊組織的數據也凸顯旅遊業復甦的大背景。儘管泰國和新加坡等國正在復甦，但許多旅遊目的地尚未恢復到疫情前的水平，包括菲律賓（下降34.2%）、秘魯（下降25.5%）、匈牙利（下降22.3%）、南非（下降12.8%）、澳大利亞（下降12.6%）、義大利（下降10.5%）和加拿大（下降10%）。

就遊客總數而言，法國位居世界首位，預計2024年遊客數量將達到1.02億人次，其次是西班牙（9,370萬人次）和美國（7,230萬人次）。

中國、土耳其、義大利、墨西哥、德國、英國和日本則名列前十。在東南亞，泰國接待遊客數為3550萬人次，排名第12；馬來西亞接待遊客數為2500萬人次（位列第17）；越南接待遊客數為1740萬人次，全球排名第24位。

根據早前資料統計，台灣人2024年到日本旅遊總數達604萬4400人次，到韓國人數147萬人次，到越南128.8萬人次。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法