AI商機推動需求成長 汎瑋8月營收1.32億元、月增3.42％

2025/09/09 16:55

AI PC帶動導熱、散熱材料出量，汎瑋8月營收1.32億元、月增3.42％。（擷取自官網）AI PC帶動導熱、散熱材料出量，汎瑋8月營收1.32億元、月增3.42％。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕電子機能材料大廠汎瑋材料（6967） 今（9）日公告8月營收1.32億元、月成長3.42％、年增11.64％，汎瑋材料表示，旗下導熱、散熱、導電與吸波等功能性材料的訂單需求增加，貢獻8月營收持續上揚，有信心在新一波市場成長浪潮中持續擴大營運規模，打造長期穩健的營運成長動能。

汎瑋表示，受惠於AI技術應用商機火熱推動下，加速推進包括高階筆電、AI PC、搭載國際知名龍頭大廠之生成式AI功能晶片的新款筆電、PC、智能終端設備、穿戴裝置及AI伺服器等相關產品，因需要高效運算、即時處理需求，帶動導熱、散熱、導電與吸波等功能性材料的訂單需求大增。

此外，汎瑋已建立完整的全球供應布局，除台灣與中國兩地生產基地外，同步強化越南及馬來西亞據點，以靈活供應鏈策略有效分散風險，確保在國際市場環境變動下，依然能維持穩定交付與成本競爭優勢，汎瑋也將持續深化與國際大廠的合作，透過供應鏈轉移承接更多轉單效益，並進一步強化在亞太市場的供應鏈地位。

