台玻「妖股」再現？外資爆砍2.8萬張霸榜 爆巨量飆高

2025/09/09 16:45

台玻「妖股」再現？外資爆砍2.8萬張霸榜，爆巨量飆高。（擷取自官網）台玻「妖股」再現？外資爆砍2.8萬張霸榜，爆巨量飆高。（擷取自官網）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕玻纖布族群大復活，而台玻在內資力挺下，股價一度亮燈漲停來到30元，不過，受到外資逢高套利，在外資倒貨2.8萬張下，雖然股價打開漲停，但終場仍大漲9.52%，收29.9元，成交量爆增至26.31萬張。

台玻在8月份時，一度連亮4根漲停，股價衝至37.4元，隨後逢到市場砍出，股價一路拉回，昨回測27.3元，不過，今在內資進場大掃貨下，股價再度亮燈漲停，回到30元，雖然受到外資大賣影響，未能以漲停作收，但終場仍大漲9.52%。

外資週二賣超前10大個股，依序為台玻（1802）2萬8057張、凱基金（2883）1萬6360張、南亞（1303）1萬5939張、友達（2409）1萬123張、尖點（8021）5955張、中鼎（9933）5941張、精成科（6191）5604張、事欣科（4916）4223張、中環（2323）4192張、華泰（2329）4141張。

