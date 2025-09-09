集邦：Micro LED晶片市場產值 2029年上看139億元

錼創-KY旗下 Micro LED技術助攻產業發展。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕研調機構集邦（TrendForce）今天表示，隨著國際品牌大廠增加導入力道，Micro LED（微發光二極體）指標性消費型產品正在逐步上市，可望逐步推動Micro LED晶片市場產值，從2024年的0.28億美元（約新台幣8.49億元）、2025年的0.32億美元（約新台幣9.71億元），預估於2029年提升至4.61億美元（約新台幣139.86億元），年均複合成長率約75%。

Micro LED於消費性電子產品的滲透率正加速提升，繼2023年三星（Samsung）推出140吋的Micro LED電視後，2025年國際航電（Garmin ）Fenix 8 Pro智慧手錶也將導入相關技術，加上預計於同年底問世的索尼本田（Sony Honda）Afeela 30吋車用顯示，標誌著Micro LED開始覆蓋各主要應用。

集邦指出，市場對現階段Micro LED的高功耗與高單價接受度仍是一大考驗，也導致短期內難與技術更成熟、成本具優勢的OLED（有機發光二極體）競爭。然而，Micro LED能滿足運動手錶在戶外環境對螢幕亮度的極致需求，還具備高度整合感測元件的潛力，為未來產品創新與差異化鋪路。

從現況來看，國際航電智慧手錶Fenix 8 Pro由友達（2409）扮演供應商，搭配自研的影像調校技術，整合錼創-KY（6854） Micro LED、瑞鼎（3592） 驅動晶片等關鍵要素，不僅展現Micro LED產業鏈的前期佈局已逐漸發酵，也意味著隨應用範疇的拓展，技術成熟與成本優化將更上層樓。

集邦認為，Micro LED正逐步於各領域實現商業化，從電視、智慧手錶到車用顯示，每項指標產品問世皆象徵一次技術突破。憑藉高亮度、高對比度的優勢，Micro LED 目前已獲部分新創智慧眼鏡品牌採用，未來隨著國際大廠加入以及Micro LED光源供應商推動，這項技術也將在近眼顯示裝置逐步嶄露頭角，有助於提升產業整體產值。

