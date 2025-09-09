晴時多雲

史上頭一回！我8月出口584.9億美元超南韓 年增34.1％

2025/09/09 16:37

財政部今公布8月出口584.9億美元、續創史上新高，年增34.1%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布8月出口584.9億美元、續創歷年單月新高，月增3.2%、年增34.1%，連續22個月成長；累計1至8月出口3984.3億美元、創歷年同期新高，年增29.2%。財政部統計處長蔡美娜表示，對等關稅8月初步底定，提前拉貨潮退燒，但AI及高效能運算商機優於預期，8月出口迎來大驚奇，連續4個月改寫新高，且史上頭一回單月出口超越南韓，南韓官方公布8月出口584億美元。

8月進口416.6億美元、為歷年單月第3高，月減1.6%、年增 29.7%；累計1至8月進口3115.4億美元、年增21.7%，主要受惠於AI產業鏈國際分工運作與出口衍生需求，以及資本設備購置增加。出、進口相抵，8月出超168.3億美元、創歷年單月新高，較上年同月增加53.3億美元；累計1至8月出超868.9億美元，較上年同期增344.3億美元。

主要貨品中，資通與視聽產品、電子零組件受AI與高效能運算等商機挹注，分別年79.9%、34.6%，兩者併計增55.5%，其餘貨類則下滑4.8%，其中塑橡膠及其製品、基本金屬及其製品各減12.1%及7.1%，主因市場需求疲弱與海外產能過剩。累計1至8月，資通與視聽產品出口值已刷新歷年全年紀錄，與電子零組件合計增44.9%，其餘貨類僅增0.9%。

5大市場中，8月對美國出口年增 65.2%，規模值續攀新頂峰，對東協、日本各年增46.7%、34.3%，資通產品銷往三地區均增逾1倍；對中國與香港出口亦增15.9%，僅對歐洲年減10.5%。累計前8月對美國、東協出口均創歷年同期新高，分別年增55.3%、38.2%，占總出口比重29.4%及19.5%，分別為近35年及歷年同期高點，且對美出口已提前超越全年水準。

財政部表示，隨AI技術應用加速推展，跨國企業與多國政府積極布建AI基礎設施，帶動相關硬體與零組件需求擴增，加上國內半導體業者持續強化研發及擴充產能，均可望支撐我國出口動力，預估9月出口527億至552億美元、年增30%至36%。不過，國際經貿活動仍受美國關稅政策發展、地緣政治風險等變數影響，全球景氣具高度不確定性，仍待密切關注後續發展。

