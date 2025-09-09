沒念大學也能大賺！10大高薪工作、年薪上看300萬元

無需學士學位且高薪的工作，空中交通管制員也在內。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕一般而言，擁有學士學位的勞工收入通常高於教育程度較低的同儕，不過在某些職業中，沒有學士學位的勞工也有相當比例能突破這一門檻。《CNBC》根據LendingTree資料，整理出10種無需學士學位、年薪6位數美元以上員工比例最高的職業，排名第1的是電梯安裝與維修員，有47.5%沒有學士學位、收入卻達6位數美元，平均年薪10萬290美元（約新台幣304萬元）。

1.電梯安裝與維修員：非學士學位且收入達六位數美元的比例的人有47.5%，平均年薪10萬290美元。

2.列車工程師與操作員：非學士學位且收入達六位數美元的比例的人有41.3%，平均年薪9萬7899美元（約新台幣296萬元）。

3.發電廠操作員、分配員與調度員：非學士學位且收入達六位數美元的比例的人有41.2%，平均年薪10萬美元（約新台幣303萬元）。

4.電力線安裝與維修員：非學士學位且收入達六位數美元的比例的人有40.5%，平均年薪9萬2291美元（約新台幣279萬元）。

5.消防與防災人員的一線主管：非學士學位且收入達六位數美元的比例的人有33.5%，平均年薪9萬9555美元（約新台幣301萬元）。

6.空中交通管制員與機場作業專員：非學士學位且收入達六位數美元的比例的人有26.6%，平均年薪8萬4952美元（約新台幣257萬元）。

7.鐵路列車長與調車員：非學士學位且收入達六位數美元的比例的人有25.9%，平均年薪8萬2592美元（約新台幣250萬元）。

8.工廠與系統操作員：非學士學位且收入達六位數美元的比例的人有25.9%，平均年薪7萬5千美元（約新台幣227萬元）。

9.吊車與塔式起重機操作員：非學士學位且收入達六位數美元的比例的人有23.6%，平均年薪7萬美元（約新台幣212萬元）。

10.地下採礦機械操作員：非學士學位且收入達六位數美元的比例的人有23.6%，平均年薪7萬3千元（約新台幣221萬元）。

