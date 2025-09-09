晴時多雲

AI助攻光寶科營運回神 8月營收創35個月新高

2025/09/09 16:19

光寶科8月營收156.49億元，月增13.3%、年增29.8%，創下35個月以來的新高紀錄。（光寶科提供）光寶科8月營收156.49億元，月增13.3%、年增29.8%，創下35個月以來的新高紀錄。（光寶科提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠光寶科（2301）受惠於成功切入輝達（NVIDIA）高階AI伺服器供應鏈，帶動高單價、大電流電源產品出貨，8月營收156.49億元，月增13.3%、年增29.8%，創下35個月以來的新高紀錄，今年前8個月營收累計為1063億元、年增22.21%。

光寶科指出，旗下事業單位8月營收比重分別為雲端及物聯網部門52%，資訊及消費性電子部門33%，光電部門15%。其中，雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增近9成；高階電源、低軌衛星、遊戲機與電競電源受惠產品組合優化與應用市場多元化，出貨穩定成長。

此外，光寶科Mini LED在新一代電競PC與手機的需求也相對穩定，管理層對於第三季營運展望維持樂觀看法，預期各部門皆具成長潛力。目前規劃於2026年推出500kW與1MW電源機櫃，預期帶動營收持續向上，並以雲端運算、工業自動化等高成長市場作為高毛利率來源，聚焦高階產品與新技術布局。

法人指出，光寶科AI伺服器電源與ASIC客戶需求顯著攀升，2025、2026年營收與獲利可望重返增長。PSU（電源供應）與BBU（後備電源）將成為推升業績的重要次系統應用；同時，液冷散熱方案與新產品線擴展，加上強化與新客戶合作，有助提升市場競爭力及長期潛能。

關於光寶科AI收入占比，法人預期2025年達20%，2026年進一步升至25%，來源包括電源與機櫃機構件。隨著北美、中國及越南產能擴張，營收動能將更為顯著。法人認為，隨產能調整與技術成熟，學習曲線帶來的壓力將在2025年下半年顯著減輕，整體營運結構與獲利能力可望逐步改善。

