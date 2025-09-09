勞保退休金不只一次金和月領！年資短、健康欠佳勞工的第3種選擇

勞工在做退休金抉擇時，應從多角度評估，選出最適合自身與家屬的方案。（示意圖，南服）

〔財經頻道／綜合報導〕勞工阿明64歲，勞保年資14年，投保薪資為3萬5000元。由於健康狀況欠佳，他希望提領勞保老年給付，想了解一次金（一次領）或月領年金哪種更有利。本文將解析阿明的疑問，並進一步探討除一次領和月領外，阿明是否還有其他可行方案。

依《勞工保險條例》的規定，阿明符合請領老年一次金條件（年滿60歲，保險年資≥1年），但尚未符合正常老年年金的年資和年齡條件。阿明若要請領月領年金，需再多加保1年，使年資達15年。

試算分析：

一，現在（64歲）請領

阿明若選擇現在請領，只能請領老年一次金。

計算公式： 平均月投保薪資 × 給付基數

阿明保險年資14年，給付基數為14個基數

阿明可請領到的金額為 3萬5000元X14基數=49萬元

二、多保1年（至65歲）再請領

阿明若選擇再加保1年至65歲請領，阿明將同時具備一次金及月領年金資格。假設阿明薪資不變。

●選擇「一次金」

阿明可請領到的金額為3萬5000元X15基數=52萬5000元

●選擇「月領年金」

若阿明選擇月領年金，因已滿65歲，阿明可正常請領月領，不需折減。

計算公式（B式）：平均月投保薪資 × 年資 × 1.55%

阿明可請領到的金額為3萬5000元x15年X1.55% =8138元/月，該金額低於一般生活基本水準，單靠月領年金可能不足以支應日常生活。

與一次金比較，阿明需要5.4年（52萬5000元/8138元=約64.5個月=約5.4年）才能累積到一次金的等額金額。對健康狀況不佳的阿明而言，是否能等那麼久也是一個需要考量的問題。

若阿明健康狀況真的很不好，除了月領和一次領外，還有其他選擇嗎?

阿明也可選擇繼續加保，待身故後，由家屬請領後續給付。

若阿明選擇這條方案，身故後他的家屬可依規定領取相關津貼：

遺屬津貼：3萬5000元×30個月=105萬元

喪葬津貼：3萬5000元×5個月=17萬5000元

阿明家屬合計可領到122萬5000元，比一次金或月領年金更具保障，確保阿明的退休金能延續照顧家屬的需求

阿明的案例反映出許多中高齡勞工的共同困境：年資不足、年金金額偏低。以阿明例子來看，若選擇一次金，雖可立即取得52萬5000元，但之後沒有月領保障；但若選擇月領年金，雖然每月8138元收入穩定，但需超過5年才能累積，對健康欠佳的阿明而言，延續加保、將保障留給家屬，或許才是更務實的選擇。

因此，勞工在做退休金抉擇時，不應只看一次領或月領的表面金額，而應從多角度評估，選出最適合自身與家屬的方案。

