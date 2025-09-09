晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

全國首家！聯邦銀攜手MaiCoin 開辦「虛擬資產保管試辦業務」

2025/09/09 16:01

聯邦銀攜手MaiCoin 正式開辦「虛擬資產保管試辦業務」，聯邦銀行董事長林鴻聯表示，將致力於提供符合金融監管要求、具備高安全性的虛擬資產保管服務。（聯邦銀提供）聯邦銀攜手MaiCoin 正式開辦「虛擬資產保管試辦業務」，聯邦銀行董事長林鴻聯表示，將致力於提供符合金融監管要求、具備高安全性的虛擬資產保管服務。（聯邦銀提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕金管會推出「虛擬資產保管業務」主題式業務試辦，聯邦銀行在6月獲金管會核准後，今（9）日宣布正式開辦，成為國內首家正式開辦該業務的銀行，除了展現聯邦銀行對創新金融服務的高度重視，也象徵國內金融業在虛擬資產領域，自此展開重要的里程碑。

聯邦銀行董事長林鴻聯表示，隨著虛擬資產市場日益成熟，保障客戶資產安全成為金融服務的新挑戰。聯邦銀行致力提供符合金融監管要求、具備高安全性的虛擬資產保管服務，為客戶創造更多價值。預期這項服務將提升銀行在數位金融領域的競爭力，並促進台灣金融市場的發展。

聯邦銀行的試辦合作對象為ＭaiCoin集團合作，ＭaiCoin集團創立於2013年，是台灣虛擬貨幣產業開創先鋒、更是數位資產領導品牌，已有超過百萬用戶，近年來積極推動數位資產主流化，提供民眾及企業虛擬資產交易、產品服務及區塊鏈技術應用解決方案，試辦期間將提供虛擬資產保管服務，為客戶打造更安全、合規且可靠的虛擬資產管理環境。聯邦銀行表示，其深厚服務經驗、專業技術以及創新思維，是該行決定與ＭaiCoin合作的主要關鍵。

此次虛擬資產保管服務依據金管會的監管指導原則，聯邦銀行將採用 ＭaiCoin 集團旗下 AMIS 帳聯網路科技的冷錢包保管解決方案，以小規模方式保管現代財富科技有限公司的虛擬資產，導入銀行嚴謹的風險管理制度及內控流程，為客戶提供值得信賴的託管服務，以確保虛擬資產的存儲、轉移及交易過程中，所有資料都能夠受到充分的保護。

展望未來，聯邦銀行將持續擴大規模，建立更務實的虛擬資產保管機制，為客戶提升資產安全保護層級，以落實投資人保護原則。 此外，聯邦銀行也將積極推動客戶教育，協助客戶瞭解虛擬資產的風險控管及相關法律規範，為台灣金融市場的穩定發展貢獻力量。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財